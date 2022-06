Pogrešajo 49-letnega Boštjana, ki je šel v gore

Svojci pogrešajo 49-letnega Boštjana Mlakarja iz Žirov. Včeraj naj bi odšel na turo v gore na širšem območju Vršiča, in sicer po grebenu od Male Mojstrovke proti Travniku in Šitom.

Kako je bil oblečen, ni znano, so sporočili iz policije. So pa člani njegove družine razkrili, da je običajno "za v gore" oblečen v sive pohodne hlače, ki segajo do kolen, in obut v nizke rjave pohodne čevlje. Nahrbtnik je rdeč ali moder.

Policija prosi za informacije o pogrešani osebi na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Policija je s kranjskogorskimi gorskimi reševalci območje s helikopterjem pregledala iz zraka. Pogrešani ni bil najden. V iskanje se bodo vključili bovški gorski reševalci.