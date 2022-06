Golob pretrgal molk in se pričel braniti: Povsem jasno je, da …

Robert Golob trdi, da je svoje otroke vzel na službena potovanja tudi kot predsednik uprave Gen-I: "Še huje, takrat sem si svoj urnik tako prilagodil, da nisem šel nikamor, poudarjam, nikamor brez družine, ker sem bil jaz gospodar svojega urnika. Zdaj se moram prilagajati urniku in se tudi družina prilagaja mojemu urniku in to je vsa razlika," je opisal.

Robert Golob trdi, da je svoje otroke vzel na službena potovanja tudi kot predsednik uprave Gen-I: "Še huje, takrat sem si svoj urnik tako prilagodil, da nisem šel nikamor, poudarjam, nikamor brez družine, ker sem bil jaz gospodar svojega urnika. Zdaj se moram prilagajati urniku in se tudi družina prilagaja mojemu urniku in to je vsa razlika," je opisal. Foto: STA

Golob je danes v izjavi za medije dejal, da bo na službenih poteh družina še naprej ob njem, da pa mu je popolnoma jasno, da mora stroške zanjo poravnati sam, s čimer nima nobene težave.

"Funkcija predsednika vlade zahteva precejšnja prilagajanja zasebnega in službenega življenja. Zaradi številnih poti v tujino bo predsednik vlade občasno na pot vzel tudi družinske člane," je vlada zapisala na Twitterju med koncem tedna, ko so se pojavila prva poročila o tem. Ob tem so pojasnili tudi, da se "vsi stroški, od nastanitve do letalskih vozovnic, vodijo ločeno in jih predsednik vlade poravnava sam". V Bruselj naj bi sicer potoval z redno letalsko linijo.

Novi standardi pri razkrivanju

Javnost je pozornejša na vprašanja mešanja službenih in zasebnih poti tudi po aferi, v kateri se je poleti 2020 znašla nekdanja ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, ki pa je imela težave predvsem pri pojasnjevanju plačil stroškov za družinske člane, ki so bili z njo ob delovnih obiskih na Krasu in v Izoli. Komisija za preprečevanje korupcije ji je očitala kršitve integritete, pa tudi kriminalisti so po poročanju Televizije Slovenija iz marca letos ugotovili, da plačilo njenega bivanja v Izoli iz občinskega proračuna ni bilo v skladu z zakoni. A ovadba ni doletela Pivčeve, pač pa izolskega župana Danila Markočiča, so poročali. Oba sta sicer ves čas trdila, da javna sredstva niso bila oškodovana.

Na Twitterju v protinapad šef Ukoma

Po objavi nedeljske kolumne Jančiča so se z Ukoma odzvali na Twitterju in potrdili neuradne informacije. V debato na družabnem omrežju pa se je z drugimi uporabniki vključil kar sam v. d. direktorja Ukoma Dragan Barbutovski.

tukaj. Požareport je danes povzel poročanje Siola in objavil fotografije Goloba z otrokom v Bruslju. Več si lahko preberete

Odgovarjamo na vprašanje glede otrok, ki so spremljali predsednika vlade v Bruselj:



Funkcija predsednika vlade zahteva precejšnja prilagajanja zasebnega in službenega življenja. Zaradi številnih poti v tujino bo predsednik vlade občasno na pot vzel tudi družinske člane. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 26, 2022

Predsednik vlade se je udeležil vrhunskega srečanja predsednikov držav ali vlad EU, znano kot Evropski svet #EUCO. Zasedanje poteka vedno v Bruslju na povabilo @eucopresident.

Potoval je z redno linijo. Stroške za otroke je poravnal sam.

Cene kart preverite na @FlyingBrussels. — Dragan Barbutovski (@DraganBrBr) June 26, 2022

Ja. Obstajajo primeri, ko se družinski člani udeležujejo uradnih obiskov. Najbolj znan je primer novozelandske predsednice vlade leta 2018 na zasedanju generalne skupščine OZN. https://t.co/w4Aj3XWcUT — Dragan Barbutovski (@DraganBrBr) June 26, 2022

Na vladni urad za komuniciranje, ki je sicer dolžan predvsem obveščati javnost in s tem tudi odgovarjati na vprašanja medijev, smo se zato danes znova obrnili z vprašanji, zakaj uradnega odgovora od njih nismo prejeli, zakaj so se na vprašanja odločili odgovoriti na Twitterju in kako to, da se je v debato vključil kar sam v. d. direktorja Ukoma Dragan Barbutovski. Bo to po novem stalna praksa? Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.