Jonas: RTV-prispevek naj se podvoji, reklame ukinejo #video

"Odvzeti prispevek nacionalni televiziji, odvzeti polovico kruha? Ne! Nacionalni televiziji bi morali podvojiti RTV-prispevek in jo s tem razrešiti bremena komercializacije. Zakaj imamo na nacionalni televiziji reklame? Halo? Zakaj pa? Zakaj ne bi imeli nacionalne televizije, ki bi se lahko znebila te uzde, teh zavor komercializacije? Zakaj merimo gledanost nacionalni televiziji? Vemo, samo zaradi reklam. Zaradi tega, da lahko podjetjem kažemo številke, poglejte, taka je naša gledanost, dajte notri reklame, da bomo preživeli. Nacionalna televizija nima kaj 'žicati' denarja od podjetij. Podvojiti je treba ta prispevek," je bil na današnji izredni seji jasen poslanec SD Jonas Žnidaršič.

DZ je danes izredno sejo, ki bo potekala ves teden, začel z obravnavo predloga SDS za razpis posvetovalnega referenduma o predlaganih spremembah zakona o RTVS, ki so jih vložili v SDS. Po predlogu sprememb prispevek RTV ne bi bil več obvezen. Predlog podpirajo v SDS in NSi, poslanske skupine koalicije predlogu za referendum nasprotujejo.

V stranki SD so proti predlogu za referendum, ki je po njihovih navedbah sicer legitimen, a bi povzročil izčrpavanje medija in ukinjanje oddaj, je povedal poslanec Jonas Žnidaršič. Predlog po njegovem mnenju pomeni tudi neupoštevanje stroke, vsekakor pa so potrebne spremembe, ki bi zavodu prinesle večjo avtonomijo, je pojasnil.

Več kot 25 evrov za RTV prispevek

Nacionalka izgublja gledalce, prispevek pa vseeno višji kot v drugih državah

Predstavnica predlagateljev predloga za referendum Alenka Jeraj je dejala, da nacionalna televizija v zadnjih letih izgublja gledalce. Gledalci in poslušalci naj se sami odločijo, ali želijo plačevati RTV-prispevek in v kakšni višini, je pozvala. Prispevek v Sloveniji je v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami višji, učinkovitost javnega zavoda pa manjša, meni. Vprašanje na posvetovalnem referendumu bi se glasilo: "Ali ste za to, da se odpravi obvezno plačevanje prispevka RTV?"

Ministrstvo za kulturo meni, da bi predlog sprememb pomembno posegel v finančni položaj Radiotelevizije Slovenija (RTVS), zaradi česar bi bila pravica do javnega obveščanja zelo okrnjena. Ne bi namreč mogla več uresničevati javnega interesa. Predlog želi spraviti javni zavod v finančno krizo in propad, je opomnila ministrica Asta Vrečko. Po mnenju vlade zato razpis predlaganega referenduma ni dopusten.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v koaliciji ostro nasprotovali predlogu za razpis referenduma. Institucionalna avtonomija je nujna predpostavka za delovanje RTVS, je dejala Tatjana Greif iz Levice. SDS želi po njeni oceni ruvati korenine RTVS. Predlog za razpis referenduma je "kukavičje jajce", s katerim bi politična desnica želela disciplinirali RTVS, je prepričana.