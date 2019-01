Pogovor s pobeglim zapornikom: Pazniki jim prinašajo telefone #video

Eden od dveh zapornikov, ki sta 29. decembra pobegnila iz koprskega zapora in od takrat razkrila že več podrobnosti o tem, kako jima je to uspelo, je z novinarjem Planet TV spregovoril tudi o drugih temah, povezanih z življenjem v zaporu. Razkril je številne sporne prakse, med drugim tudi to, da pazniki za plačilo zapornikom prinašajo telefone, spregovoril je o spanju paznikov v nočnih izmenah in o sistemu znotraj sistema, ki ga je direktor zavoda razvil zato, da med zaporniki ne prihaja do trenj.

"Moj beg je omogočil sistem, ki je slab," je Damnjan Mitrović v italijanski Ferrari, daleč stran od slovenskega pravosodja, o okoliščinah svojega pobega povedal novinarju Planet TV Vitomirju Petroviću. Intervju so objavili v oddaji Argument, ki je bila na sporedu ob 20.55.

Pazniki zaporniku za telefon zaračunajo do 500 evrov

Med drugim je Mitrović pojasnil, kako zaporniki pridejo do telefonov. Kot pravi, naj bi jim naprave prinašali kar pazniki sami in jim za to uslugo bogato zaračunali. Paznik lahko zaporniku za to, da mu v zapor prinese telefon, zaračuna do 500 evrov.

"Če jih prinese pet na mesec, je to 2.500 evrov. To je več od njegove plače. Če hočejo imeti paznike, če hočejo imeti ljudi, ki bi opravljali svoj posel, tako kot je treba, potem naj jih tudi primerno plačajo," pravi Mitrović.

Mitrović o tem, kako je pretental paznike

Tudi sam je imel pri sebi mobilni telefon. Na dan pobega se je na stranišču pogovarjal s svojo ženo, ko so prišli pazniki in ga želeli pregledati. Mitrović je skril telefon, da ga niso našli.

"Sedel sem na stranišču in telefoniral. Vstopil je paznik in skušal odpreti vrata, jaz pa jih nisem hotel. Govoril sem mu, da sem na stranišču in ali lahko malo počaka, on pa je vseeno odprl vrata. Telefon sem medtem zavil v brisačo in jo dal na nogo. Rekel sem mu, da opravljam veliko potrebo in ali lahko v miru dokončam. Odgovoril je, naj kar opravim, ampak da bo on stal ob meni.

Stal je pri vratih in me gledal, jaz pa sem skušal ugotoviti, kako skriti telefon, zato sem mu rekel, da se po potrebi umijem, da sem musliman, čeprav nisem. Rekel sem, da si bom umil zadnjico in ali bo tudi to gledal, on pa je rekel, da si tega ne smem umivati. Ko sem ga vprašal, ali si lahko umijem vsaj roke, mi je to dovolil. Vstal sem, držal brisačo s telefonom v roki, si umil roke, in ko sem ga vprašal, kaj zdaj, mi je odvrnil, naj se popolnoma slečem.

Vzel sem telefon, zavit v brisačo, in vse skupaj vrgel na tla zraven straniščne školjke. Slekel sem se, on me je pregledal in ničesar ni našel, premetali so vso sobo in niso našli ničesar," je to, kako je pretental paznike, opisal Mitrović.

Pazniki na nočni izmeni spijo in na terasi pijejo kavo

Mitrović je v intervjuju povedal, da pazniki med svojo nočno izmeno med drugim tudi spijo. Nekateri gledajo filme, drugi igrajo računalniške igrice, gredo ven in kadijo. Kot pravi, gredo skupaj tudi na streho na kavo.

"Zberejo se in gredo na streho. Zapor ima teraso na strehi, tam jim je najlepše. Zberejo se trije, štirje, kolikor jih je v nočni izmeni, vzamejo kavo in gredo gor. Potem sedijo, pijejo kavo, kadijo cigarete. Malo je stražarjev, samo nekaj jih je, ki ponoči opravljajo obhode. Na vsake pol ure gredo, preverjajo hodnike, ampak tudi oni to delajo samo do dveh ali pol treh zjutraj. Po pol tretji ni nikogar več," Mitrović pojasnjuje okoliščine, zaradi katerih je zapornikoma uspelo pobegniti tako, da ju niso opazili vse do jutra.

Kot je še povedal, pazniki vsak dan opravijo pregled rešetk, in sicer ob devetih zjutraj in ob devetih zvečer.

"Prišli so tudi na dan pobega. Seveda jih skušaš zamotiti, pretentati, da ne bi preveč podrobno pregledali, ampak oni vedno pogledajo tudi rešetke," je povedal Mitrović, ki mu je s kolegom kljub temu uspelo prežagati rešetke z žago, ki jo je skrival v tetrapaku mleka.

Nezakonit sistem znotraj sistema, ki zagotavlja mir v zaporu

Kot je povedal Mitrović, je direktor zapora Valentinčič v ustanovi ustvaril sistem, ki sicer odstopa od zakona, a deluje. Zaradi njega imajo pazniki mir, zaporniki pa se zamotijo z določenimi ugodnostmi.

Kot pravi, je sistem, ki so ga vzpostavili, tako inteligenten, da bi ga morali imeti za vzor vsi drugi zapori in nihče nikoli ne bi imel problemov.

"On je to postavil zelo pametno. Svojega vodjo zapora in vse druge uslužbence je pripravil do tega, da se pogovarjajo in družijo z zaporniki. Zaradi tega poznajo miselnost ljudi, vejo, kakšni so, kako se obnašajo. V zaporu je veliko ljudi različnih narodnosti, a se nihče ne prepira. Tako je zato, ker točno poznajo lastnosti posameznikov, poleg tega so jim naredili igrišče, da se lahko ukvarjajo s športom, sobe jim dajo tako, da točno vedo, koga vanje dati skupaj s kom skupaj, da nimajo nobenih problemov," pojasnjuje sistem znotraj sistema.