Objavljamo posnetke: kako sta zapornika pobegnila iz koprskega zapora #video

Objavljamo ekskluzivne posnetke dveh varnostnih kamer iz koprskega zapora, ki sta ujeli nedaven pobeg dveh zapornikov Dragana Milosavljevića in Damnjana Mitrovića. Posnetke so pridobili v uredništvu oddaje Argument, ki bo na sporedu ob 20.55 na Planetu.

Na posnetku prve kamere, ki je v notranjosti zapora, se jasno vidi, da je najprej pobegnil en zapornik in se nato vrnil po drugega.

Na drugi kameri lahko vidimo oba zapornika, kako sta mimo avtomobilov izginila v noč.

Enainštiridesetletni Dragan Milosavljević, ki je državljan BiH, in 40-letni Damnjan Mitrović, ki je državljan Srbije, sta iz koprskega zapora pobegnila konec decembra. Milosavljević je bil v zaporu zaradi prepovedanega prehajanja državne meje, za Mitrovića pa je razpisana mednarodna tiralica Interpola Srbije zaradi preprodaje prepovedanih drog.

Žagala sta rešetke

Zapornika sta pobegnila tako, da sta dlje časa žagala rešetke na oknu v svoji sobi. Ko sta prežagala rešetke, sta se z vrvjo iz rjuh spustila na notranje dvorišče zapora, nato pa se s pomočjo zabojnikov za smeti, vrvi in starih vzmetnic povzpela prek rezilne žice. Da ju ni več v zaporu, so ugotovili ob sobotnem jutranjem bujenju in deljenju zajtrka, je poročala STA.

Mitrović in Milosavljević sta se pozneje ločila. Mitrović, ki je dal intervju za Planet in ste ga lahko videli v oddaji Argument, je prispel v italijansko Ferarro, kjer živi že več let, za Milosavljevićem pa se je izgubila vsaka sled.

Funkcija zaznavanja gibanja je bila izklopljena

Poznejši notranji nadzor v koprskem zaporu je razkril, kaj vse je šlo narobe, da je pripornikoma uspel tako gladek pobeg. Med drugim sistem videonadzora ni imel vklopljene funkcije zaznavanja gibanja, ki bi lahko sprožil dodatno opozarjanje pravosodnih policistov, pravosodni policisti v nočni izmeni tudi vsaj dve uri niso opravljali svojega dela, zaradi česar niso opazili pobega.

V zavodu tudi niso izvajali rednega nadzora rešetk na oknih, prav tako so zaprtim dovolili, da so na rešetke obešali oblačila in brisače, je še poročala STA.

Direktor koprskega zapora Dušan Valentinčič je prevzel objektivno odgovornost za dogodek in napovedal odhod v pokoj,

Foto: PU Koper