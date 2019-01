Pobegli koprski zapornik: Beg mi je omogočil sistem, ki je slab #video

Pravosodna ministrica Andreja Katič in obrambni minister Karl Erjavec sta rešitev za premalo paznikov našla v prezaposlitvi vojakov med pravosodne policiste. In sicer, ko dopolnijo 45 let in se jim izteče aktivna vojaška služba. "Moj beg je omogočil sistem, ki je slab," pa z varne razdalje, daleč stran od slovenskega pravosodja, v italijanski Ferrari o okoliščinah svojega spektakularnega pobega razmišlja eden od dveh ubežnikov, Damnjan Mitrović.

Zgodba, ki jo je ekskluzivno povedal novinarju Vitomirju Petroviću, prikazuje koprski zapor v popolnoma drugačni luči, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

"Verjeli ali ne, svoj telefon sem v zaporu imel že 20. dan," se pohvali Damnjan Mitrović, medtem ko nam kaže fotografije iz zaporniške celice. In da to vedo, so mu dali jasno vedeti tudi pazniki. "Poglej, Mitrović, vse, kar želimo, je, da tukaj ni težav. Če bo kdo prijavil, da imate telefon, normalno, bomo prišli in pregledali sobo. To mi je dejal eden od pravosodnih policistov," slikovito pojasnjuje Mitrović.

S pomočjo telefona dopolnil manjkajočo sliko

Kako bi pobegnil, si je začel ogledovati že med sprehodi. S pomočjo telefona in dostopa do interneta si je v glavi dopolnil manjkajočo sliko celotnega zapora.

"Obstaja vsaj pet ali šest poti za pobeg. Vsaj toliko sem jih jaz našel. Morda jih kdo drug ne bi, tako kot jih tudi doslej niso. Za beg pa je treba, oprostite izrazu, imeti tudi jajca, da gre v to," razlaga Mitrović. Najprej sta s sojetnikom prerezala rešetke na oknu celice, nato pa pobegnila prek dvorišča in hišice nad tovornim dovozom. Vsem na očeh!

Dejstvo, da v 15 letih iz koprskega zapora nihče ni pobegnil, je vse nekoliko uspavalo, tudi upravo. Medtem pa so varnostne kamere in alarmne naprave postajale vse bolj zastarele.