Prvak SMC Zdravko Počivalšek pravi, da ve, koliko poslancev SMC je dobilo ponudbo za prestop. "Lahko rečem, da je bilo kar nekaj naših poslancev deležnih predlogov za prestope. To smo v stranki predebatirali," je dejal gospodarski minister in dodal, da jih odhod poslanca Janija Möderndorferja ni presenetil, odhod Gregorja Židana pa je presenetil in razočaral, tudi zato, ker ni dal vedeti, da ga v stranki karkoli moti ali da je v stiski.

Počivalšek: Šarčeva vlada je bila videti kot gledališče

Kot predsednik stranke SMC se Počivalšek ukvarja s tem, kako bodo delali naprej, da bodo realizirali koalicijsko pogodbo. V vladi so se po njegovih besedah dogovorili, da začnejo prihodnji teden delati na način, ki velja za "normalne" in ne za izredne razmere. "Šele zdaj bomo lahko pokazali, kaj sploh zmoremo v tej koaliciji," je dejal Počivalšek.

Ob tem je povedal, da je vsaka koalicija naporna. Spomnil je na veliko premoč SMC v koaliciji Mira Cerarja, a so takrat po njegovih besedah vseeno delali previdno in z občutkom do manjših partnerjev. "Bi rekel, da podobno zdaj dela SDS z nami," je dodal. Vlada Marjana Šarca se po Počivalškovih besedah z vsebinskimi zadevami ni ukvarjala.

Foto: STA

"Vse skupaj je bilo videti kot nekakšno gledališče. Ta zgodba nas je stala stabilnosti in verodostojnosti, mi smo bili v Šarčevi koaliciji bolj na stranskem tiru kot kadarkoli," je dejal prvak SMC. Aktualna vlada je po njegovih besedah odgovor na nesposobnost Šarca, da bi voljo koalicijskih partneric povezal v kaj večjega oziroma v kaj več kot črko na papirju.

Glede stanja v državni blagajni je Počivalšek zatrdil, da zadeve niso črno-bele. Jasno je, da v tem trenutku ni toliko prihodkov, kot so jih načrtovali, zato se bo država zadolžila in vložila v revitalizacijo gospodarstva: "Rezi v predvideno porabo bodo, bomo pa pri teh odločitvah zelo zadržani in previdni. Morali bomo biti racionalni, ampak gledati naprej. Ne smemo biti črnogledi in reči, da se bo zdaj svet podrl, ker imamo manj prihodkov."

Prvak SMC: Odgovor na interpelacijo je pripravljen

Dotaknil se je tudi upravljanja državnega premoženja. Po njegovih besedah je jasno, da nekdo, ki vlada, nosi tudi odgovornost za upravljanje z državnim premoženjem: "Zdaj bomo opravili imenovanja tam, kjer mandati potečejo, tako je tudi z nadzornim svetom SDH. Tam bi res lahko svoja nadzornika po koalicijskem usklajevanju dobili stranki, ki prej nista bili v vladi, torej SDS in NSi, ni pa to dokončno usklajeno."

Dogovoru o demografskem skladu so bili po Počivalškovih besedah blizu že v Cerarjevi vladi, a je vse padlo v vodo zaradi nekdanjega vodstva DeSUS. Počivalšek meni, da je treba pokojninski sistem absolutno nujno postaviti na nove temelje: "Na načelni ravni demografski sklad zagovarjam, koncept sklada in vire, iz katerih se bo stekal denar vanj, način upravljanja in nadzora pa je potrebno zelo jasno doreči."

Ustanovitev demografskega sklada bo po besedah Počivalška lahko pomenila tudi to, da bodo nekatere ustanove ugasnile. DUTB je že prišla do faze, ko jo je mogoče ukiniti. "Sam v Šarčevi vladi nisem bil za podaljšanje življenjske dobe slabe banke," je še dejal prvak SMC, ki je pojasnil tudi, da je odgovor na interpelacijo, ki so jo o njegovem delu in odgovornosti zaradi očitkov pri nabavi zaščitne in druge opreme vložile LMŠ, Levica, SD in SAB, že pripravljen.