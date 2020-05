Tako je Židan pojasnil sanjsko ponudbo za poslanski prestop

Poslanec Gregor Židan, ki je v ponedeljek zapustil poslansko skupino in stranko SMC ter se pridružil SD, je stopil pred medije in pojasnil, da noče prati umazanega perila glede svojega poslanskega prestopa. Kot je pojasnil, za prestop k SD ni dobil nobene sanjske ponudbe, kot sta v svojih izjavah namigovala vodja poslancev SMC Janja Sluga in prvak stranke Zdravko Počivalšek. "Iz SMC sem odšel, ker mi je tako narekovala moja vest. Nič mi ni bilo obljubljeno, to je bila moja osebna odločitev," je dejal Židan.

Vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga je v torek glede poslanskega prestopa Gregorja Židana, ki je zapustil SMC in se pridružil SD, dejala, da jih je ta poteza presenetila. Po njenih besedah Židan glede prestopa ni navajal političnih razlogov, pač pa je omenjal "sanjsko ponudbo, ki je ne more zavrniti". Židan sicer v državnem zboru kot poslanec nadomešča prvaka SMC Zdravka Počivalška. "Židan dan za sponzorje poslanskih prestopov se utegne kmalu končati," je prestop Židana komentiral Počivalšek.

Židan: Nisem dobil nobenih sredstev niti drugih obljub

Židan je danes povedal, da v javnosti ne bi rad pral umazanega perila, ker da verjame, da to, kar se dogovorijo za štiri stenami v parlamentu, tam tudi ostaja. "Nisem se hotel odzvati, ker sem razmišljal, da se bo stvar umirila, vendar so se v zadnjih dveh dneh v javnosti pojavile razne govorice in laži, da sem prejel sredstva za prestop iz SMC v SD. Iz SMC sem odšel, ker mi je tako narekovala moja vest. Nič mi ni bilo obljubljeno, to je bila moja osebna odločitev. Nisem dobil nobenih sredstev niti drugih obljub," je pojasnil Židan.

Pojasnil je, da trenutno še ni član SD: "Moja sanjska pogodba z SD je, da gremo na naslednje volitve in poskusimo zmagati." Glede težav svojega podjetja je povedal, da to posluje od leta 1994, in sicer v dobrem in slabem: "Tudi moje podjetje je prizadela koronakriza. Jaz upam, da bo splavalo na površje in nadaljevalo tradicijo, ker takšna podjetja vseeno dajejo kruh nekaterim."

SMC zapustil tudi Jani Möderndorfer

Na novinarska vprašanja, ali je iz SMC izstopil iz političnih razlogov, je Židan odgovoril, da noče govoriti o tem, kar se je v petek dogajalo v poslanski skupini SMC. "Moji nekdanji sodelavci najbrž mislijo enako. Upam, da bomo ostali v korektnih odnosih in da ne bodo še naprej širili neresnic, da ne rečem direktno laži," je pojasnil Židan.

Poslansko skupino in stranko SMC je minuli petek zapustil poslanec Jani Möderndorfer. Foto: STA

Na vprašanje, ali to pomeni, da Slugova in Počivalšek lažeta, Židan ni hotel konkretno odgovoriti. Prav tako ni konkretno odgovoril na vprašanje, ali si je s poslanskim prestopom utrl pot na Nogometno zvezo Slovenije (NZS). Spomnimo, da je Židan drugi poslanec, ki je v zadnjem tednu dni zapustil poslansko skupino in stranko SMC. Pred njim je minuli petek to storil Jani Möderndorfer, ki se je v državnem zboru pridružil poslancem LMŠ.