Počivalšek o vpisu na fakultete: To vprašanje zahteva vso pozornost #video

Vlada na današnji seji še ni sprejela dokončne odločitve o soglasju k vpisu na visokošolske zavode v prihodnjem študijskem letu, je pa opravila obsežno razpravo, je po seji vlade povedal premier Janez Janša. Predsednik vlade se o tej temi na Brdu pri Kranju pravkar pogovarja s predstavniki visokega šolstva in gospodarstva.

Kot je povedal predsednik vlade Janez Janša, vlada danes razprave o predlogu soglasja k vpisnim mestom na fakultete in samostojne visokošolske zavode, ki ga je obravnavala po rednem postopku, ni končala, ker želijo prej na Brdu pri Kranju slišati mnenja predstavnikov šolstva in gospodarstva. "Smo pa to tematiko zelo podrobno dodatno osvetlili," je na novinarski konferenci po seji vlade povedal Janša.

Popoldanska razprava bo po njegovih besedah pokazala, "kje smo, kje so prednosti slovenskega šolstva, kaj so slabosti, kje je urgentno treba zagotoviti dodatna vpisna mesta glede na položaj, ki ga imamo, pa tudi glede na izkušnje, ki smo jih pridobili, ko smo imeli bistveno večje težave v spopadu s koronavirusom na področju zdravstva, socialne nege in skrbi za starejše".

Počivalšek: To vprašanje zahteva vso pozornost

Za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška je vprašanje vpisnih mest v visokošolske programe strateško vprašanje, ki zahteva vso pozornost. Zato se mu zdi prav, da si je vlada za odločitev o soglasju vzela še en teden in tako opozorila na pomen tega vprašanja. "Verjamem, da bomo danes v razpravi prišli še kakšen korak naprej," je povedal Počivalšek.

"Podatki kažejo, da gospodarstvo podpira večji vpis na naravoslovne programe. V sklopu tega je treba povečati interes mladih, predvsem žensk, za te programe, upoštevati je treba zmogljivosti posameznih fakultet in zagotoviti zadostno število akademskega kadra na posameznem programu," je dejal gospodarski minister.

V gospodarstvu se po njegovih besedah kažejo potrebe predvsem po povečanem vpisu za inženirje, IT-strokovnjake, strokovnjake naravoslovnih znanosti in zdravnike. Vse smeri izobraževanja morajo imeti tudi večji del vsebin s področja digitalnih veščin, "kajti brez tega ne bo prehoda v nove gospodarske smeri".

Še vedno po Počivalškovih besedah tudi ugotavljajo, da imamo pomanjkanje poklicev, kot so zidarji, vozniki težkih tovornjakov, prodajalci, vojaki ter delavci v predelovalnih dejavnostih in v gostinstvu. "Zato pričakujem, da bodo tej temi več pozornosti namenili tudi predstavniki univerz, skupaj s predstavniki gospodarstva. Temu je namenjen sestanek danes zvečer," je po poročanju STA dejal Počivalšek.