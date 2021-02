Janša, Počivalšek in Tonin o novih ukrepih #vŽivo

Vlada na včerajšnji večerni seji ni dokončala razprave o tem, kateri ukrepi, namenjeni obvladovanju epidemije covid-19, bodo veljali prihodnji teden. Danes je vlada ponovno zasedala. Pričakujemo, da bodo Janša, Počivalšek in Tonin na novinarski konferenci povedali, v katerih regijah bodo naslednji teden šole pouk za učence prvega triletja izvajale na šoli in ali bi se morda lahko sprostile še katere dejavnosti ali storitve.

Epidemiologi: Odprejo naj se vse šole do 5. razreda in ukine naj se omejitev gibanja

Prvi epidemiolog v državi Mario Fafangel je medtem danes dejal, da so zaradi majhnosti države epidemiologi odločevalcem predlagali, da se šole do petega razreda odprejo v vseh regijah. Prav tako so vladi predlagali, da se ukine omejitev gibanja med občinami in med regijami. To je utemeljil s tem, da je Slovenija mala država in mala nihanja v številu primerov na Koroškem lahko pomenijo ogromna nihanja v vladnem semaforju.

Preberite še: