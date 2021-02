Premier Janez Janša je dejal, da bodo predvidoma v začetku prihodnjega tedna vsi predsedniki strank dobili novo povabilo k sodelovanju, po vzoru povabila, ki ga je Janša strankam in poslancema manjšin poslal maja lani. Glede napovedane nezaupnice je dejal, da "destruktivna nezaupnica ne sme zavirati dela vlade in koalicije, ker bi bilo to neodgovorno".

Kot je dejal Janša, razume, da morajo tisti, ki so se s to nezaupnico zaplezali, ta postopek končati. "Prav je, da se preštejemo, je pa jasno, da iz vsega tega ne bo nič," je dejal. Glede tega, ali poslanci podpirajo vlado ali so v opoziciji, je Janša dejal, da so poslanci DeSUS na vprašanje o odnosu do koalicije odgovorili s podporo osmemu protikoronskemu zakonu.

Kot je dejal, bo po glasovanju o nezaupnici Slovenija še naprej imela iste težave. "Še vedno bomo v stuaciji, ko bo treba združiti moči in s temi združenimi močmi skupaj pripraviti tudi izhodno strategijo," je dejal. Zato se je koalicija odločila, da k sodelovanju ponovno povabi vse parlamentarne stranke, kot so to storili maja lani.

Tonina skrbi "radikalizacija opozicije"

Prvak NSi Matej Tonin je dejal, da so veseli, da bo čim prej prišlo do glasovanja o konstruktivni nezaupnici, da se preštejejo in konsolidirajo. Kot je še dejal Tonin, v NSi podpirajo tudi rekonstrukcijo vlade. "Skrbi me radikalizacija opozicije, neprimeren in oster diskurz v državnem zboru, ki se odraža v dejanjih v družbi," je še dejal Tonin.