Prijava spolnega nadlegovanja na RTV: policija na tožilstvo vložila kazensko ovadbo

Dolgoletna novinarka RTV Slovenija je decembra lani zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja zoper urednika TV Dnevnika na policijo podala prijavo, kar so za 24 ur takrat potrdili tako na Policijski upravi Ljubljana kot tudi na RTV. Na neprimerno vedenje domnevnega storilca naj bi sicer zaposleni na RTV opozarjali že dalj časa.

Domnevni storilec je po prijavi novinarke najprej za nekaj časa šel na bolniški dopust, po vrnitvi na delo pa je generalni direktor odgovornim naročil, naj do konca postopkov delo organizirajo tako, da storilec in novinarka ne bosta imela nobenih neposrednih osebnih stikov.

Policija je danes za 24 ur potrdila, da je bila na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podana kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu. Zagrožena kazen je do dveh let zapora, če pa ima dejanje za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega, pa se storilec kaznuje z zaporom do treh let.