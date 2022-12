Hrvaška ginekologinja: v primerih žrtev spolnega nasilja Slovenijo za zgled

Na Hrvaškem je po ocenah strokovnjakov 20 odstotkov deklet na neki način žrtev spolnih zlorab, so po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina opozorili udeleženci simpozija na temo spolnih zlorab. Povečano število spolnih zlorab beležijo v nekaterih regijah, posebej v siško-moslovški županiji, Medžimurju in v varaždinski županiji.

Spolno zlorabljanje ni samo spolni akt, ampak tudi dotikanje intimnih predelov telesa, izkoriščanje otrok v namene otroške pornografije in pedofilsko zbliževanje moškega z deklicami prek družbenih omrežij, je poudarila ginekologinja Ana Tikvica Luetić na strokovnem srečanju ginekologov, psihologov in predstavnikov pravosodja v Zagrebu.

V 30 odstotkih primerov so povzročitelji spolnih zlorab člani družine, v 60 odstotkih sorodniki ali znanci in v samo desetih odstotkih neznane osebe. Povzročiteljem spolnih zlorab na Hrvaškem sicer grozi do deset let zapora.

Predsednik visokega kazenskega sodišča Željko Horvatović je izpostavil, da žrtve na Hrvaškem v povprečju letno prijavijo 93 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, od tega 40 posilstev. Število prijavljenih primerov je približno enako vsako leto, a Horvatović ocenjuje, da je pravo število višje.

Prvi kraj, kamor se zatečejo spolno zlorabljena dekleta, je nujna ginekološka služba. Ginekolog Dubravko Habek je opozoril na problem kasnejših prijav spolnih zlorab, saj v takšnih primerih ne morejo evidentirati dokazov. "Žrtev zlorabe najpogosteje ne prijavi takoj zaradi strahu in groženj, posilstva pa po daljšem času ni mogoče ginekološko dokazati," je pojasnil. Foto: Shutterstock

Slovenijo za zgled

Ginekologinja Ingrid Marton je dejala, da bi se morala Hrvaška v primerih žrtev spolnega nasilja zgledovati po Sloveniji.

V Sloveniji zdravniki ob sprejemu žrtve opravijo toksikološko analizo na prisotnost alkohola in t. i. droge za posilstvo GBH. Takoj zberejo biološke dokaze, opravijo ginekološki pregled in pregled celotnega telesa zaradi morebitnih poškodb ter tudi analizo urina in test nosečnosti.

Žrtvi predpišejo tudi postkoitalno kontracepcijo in jo napotijo na pogovor k psihologu in psihiatru, je še pojasnil mariborski ginekolog Iztok Takač in izpostavil 72-urni rok za zbiranje bioloških sledi za relevanten sodni dokaz.