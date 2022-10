Ženski nogomet v ZDA pretresa sistemsko spolno nadlegovanje

Kapetanka Sauerbrunn, ki je pri 37 letih z reprezentanco ZDA dvakrat osvojila svetovni naslov, je dejala, da ne lastniki klubov ne trenerji ali drugi uradniki ne bi smeli obdržati svojih položajev po razkritju zlorab, poleg tega bi jim morali dosmrtno prepovedati delo v športu.

"Verjamem, da mora vsak lastnik, izvršni direktor in funkcionar ameriške nogometne zveze, ki je vsakič znova tudi po prijavah zlorab izneveril igralke in nas ni zaščitil, dobiti prepoved dela v športu," izjavo kapetanke iz Londona navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Dodala je, navaja francoska tiskovna agencija AFP, da so reprezentantke "zgrožene in imajo zlomljeno srce" glede ugotovitev poročila, ki ga je v torek po leto dni trajajoči preiskavi objavila nekdanja ameriška državna tožilka Sally Yates.

Globoko zakoreninjena zloraba

Yatesova je v svojem preiskovalnem poročilu zapisala, da je bila zloraba v ženski poklicni nogometni ligi "globoko zakoreninjena" - začenši v mladinskih ligah.

"Ekipe, liga in ameriška nogometna zveza ne samo, da se vsakič znova niso ustrezno odzvale, ko so bile soočene s pritožbami igralk in z dokazi o zlorabi, ampak tudi niso sprejele osnovnih ukrepov, da bi to preprečile in obravnavale," poročilo navaja AFP.

Storilci pogosto niso bili kaznovani, po zlorabah so se lahko neovirano pridružili novim ekipam.

Dve nekdanji nogometašici sta nekdanjega trenerja Caroline Paula Rileyja obtožili nadlegovanja in spolnega napada. Foto: Guliverimage

Obtožbe, zoper Paula Rileyja

Preiskavo, v kateri so preiskovalci opravili pogovore z več kot 200 nogometašicami, med njimi so bile številne reprezentantke ZDA, je naročilo vodstvo ameriške ženske nogometne lige po lanskem plazu obtožb igralk.

Glavni povod pa je bila obtožba dveh nekdanjih nogometašic. Sinead Farrelly in Mana Shim sta trenerja ekipe Caroline Courage, Paula Rileyja, obtožili nadlegovanja in spolnega napada. Riley je pred tem delal za Portland Thorns, a se je sodelovanje končalo po samo enem letu brez navedbe razloga za odpoved.

Znane so prve kadrovske posledice objave poročila. Lastnik Portland Thorns, Merritt Paulson, je sporočil, da se bo umaknil iz vseh odločitev v zvezi z ekipo, dokler ne bo preiskava NWSL končana.