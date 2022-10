Po napadu v Mariboru oče mladoletne žrtve napisal čustveno pismo

Po napadu je 15-letnik iz kraja napada pobegnil, nakar so ga na policijsko postajo pripeljali starši, a šele po tem, ko je mati osumljenca že oprala oblačila, ki jih je nosil v času napada.

17-letnikovo stanje je bilo v soboto zjutraj še zelo slabo, tiskovna predstavnica policije Anita Kovačič Čelofiga pa je sporočila, da je v smrtni nevarnosti. V nedeljo je njegov oče medijem sporočil, da se je sinu kljub hudim poškodbam, predvsem vranice, stanje izboljšalo, na očeta osumljenega 15-letnika pa je naslovil tudi pismo.

"To je civilizirano in tako nas uči vera"

"Ta petek je moj 17-letni srednješolec odšel čez reko na koncert nekega progresivnega banda v center alternativne kulture. Pred vhodom v klub je komuniciral prek starega prestižnega mobitela, na katerem je bilo prejšnji teden zamenjano steklo in je verjetno zato dajal videz nove naprave. Moj sin je v roki držal telefon, tvoj nož. Zahotel si je to 'frdamano' napravo in je sklenil, da jo bo vzel. Moj sin se je temu uprl in zdaj leži na intenzivni negi s preluknjano vranico in naj ne naštevam," je ozadje napada in njegove posledice po poročanju Večera opisal oče poškodovanega 17-letnika.

Stanje mladoletnika je še vedno resno, a po besedah njegovega očeta okreva. "Neizmerno sem hvaležen za njegovo odločitev, da je začel zahajati v telovadnico in da se ne predaja malodušju, saj se je pokazalo, da rezilo težje prodre skozi napeto mišico, prepojeno z adrenalinom, kakor skozi maščobo," je oče žrtve zapisal v svojem pismu. Kot je poudaril, je petnajstletniku, ki je stregel po življenju njegovega sina, oprostil. "To je civilizirano in tako nas uči vera," je sporočil očetu storilca in se mu zahvalil, da je svojega sina pripravil do tega, da se je sam predal policiji. "To vam štejem v velik plus. Prosim te, sporoči svojemu sinu, naj poskuša biti boljši človek in da ni vse 'bling bling'. Življenje je vredno več kot 400 evrov," je še zapisal.