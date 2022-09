Belgija: dve osebi priprti zaradi priprav na teroristični napad

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijsko tožilstvo je danes dve osebi obtožilo priprav na teroristični napad in drugih kaznivih dejanj, povezanih z orožjem, ter ju poslalo v pripor. Štiri druge osumljence so medtem izpustili, poročata belgijska tiskovna agencija Belga in nemška tiskovna agencija dpa.