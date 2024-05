Na območju Brezovice se je v četrtek zgodila drzna tatvina. Neznanec je na domu zamotil starejšega moškega s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, medtem pa je njegov pajdaš iz hiše odtujil denar in nakit ter tako lastnika oškodoval za nekaj tisoč evrov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Storilca še iščejo.

Policisti so bili o drzni tatvini obveščeni v petek. Po njihovih navedbah sta se storilca s kraja odpeljala z belim kombijem. Kot so navedli, je eden od njiju star okoli 30 let, nižje močnejše postave, neobrit in poraščen. Ima temne lase, nosil je očala z dioptrijo, oblečen je bil v modre hlače, pulover in temne čevlje.

Ljudje so premalo previdni ali pozorni do neznancev

Na Policijski upravi Ljubljana opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Po njihovih navedbah so ljudje premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve so predvsem starejši občani.

Policisti občanom svetujejo, naj imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih ne vabijo v prostore brez potrebe. "Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa četudi 'stopijo samo za vogal'. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in registrsko številko vozila)," so še navedli.

Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočajo, da o tem takoj obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.