Pogrešan 28-letni Žan Tušek iz Škofje Loke, potrebuje zdravniško pomoč

S policijske uprave Kranj so sporočili, da je od 14. ure pogrešan 28-letni Žan Tušek iz Zminca pri Škofji Loki. Nazadnje so ga videli na območju Radovljice, okoli 15. ure pa naj bi se nahajal v okolici železniške postaje na Jesenicah.

Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov in močnejše postave. Ima krajše lase kostanjeve barve in očala. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v sivomodro majico s kratkimi rokavi, črno jakno in črno trenirko. Obut je bil v superge sive barve, s seboj pa je imel črn nahrbtnik z odsevniki. Oseba potrebuje zdravniško pomoč.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naprošajo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Škofja Loka na (04) 502 37 00 ali pokličejo na številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.