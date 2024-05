25-letni voznik po trčenju umrl, sopotnik poškodovan

Petindvajsetletni voznik osebnega avtomobila je zunaj naselja Lipce v blagem desnem ovinku zapeljal desno s ceste in trčil v ograjo za pešce in drog javne razsvetljave. Voznik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, 25-letni sopotnik pa je bil lažje poškodovan.

148 prometnih nesreč v 24 urah

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 148 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 16 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 56 kršitev javnega reda in miru ter 86 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 41-krat posredovali na javnih krajih in 15-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli štiri vozila. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 44 tatvin, 14 poškodovanj tuje stvari, 12 vlomov, pet povzročitev telesne poškodbe, po dve drzni tatvini, ponarejanji denarja in grožnji ter po eno ponarejanje listin, rop, kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami, preprečitev uradnega dejanja oz. napad na pooblaščeno osebo ter en primer nasilja v družini.