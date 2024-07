Plaz zaprl cesto Zagorje-Litija, v žalski občini plaz ogroža hišo

Nedeljsko neurje je zajelo tudi Zasavje in del Savinjske regije. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je v več občinah veter razkrival strehe in podiral drevesa. Cesto Zagorje-Litija pri Šklendrovcu je zasul zemeljski plaz, zaradi česar bo zaprta za promet predvidoma do 10. avgusta. V žalski občini pa zemeljski plaz ogroža hišo.

Močno deževje z vetrom je nevšečnosti v nedeljo popoldne povzročalo v zasavskih občinah Zagorje, Trbovlje in Hrastnik, kjer je veter razkril strehe na več objektih. Na Rudarski cesti sredi Trbovelj je veter odkril streho na športnem objektu Rudar, gasilci so okoli 15 kvadratnih metrov strehe začasno prekrili s folijo.

Podrta drevesa so zaprla tako lokalne kot regionalne ceste, v občini Hrastnik je veter podrl drevo pri stanovanjskem bloku. Sprožili so se tudi zemeljski plazovi, zaradi plazu je zaprta cesta Zagorje-Litija, ki je utrpela več poškodb.

Kot so danes sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo, so poškodbe na cestni infrastrukturi nastale tudi na odsekih odsek Zagorje-Trbovlje, Trbovlje-Hrastnik in regionalni cesti Sopota-Podkum-Zagorje.

Popolna zapora predvidena do 10. avgusta

V tem času bodo odstranili ves nakopičen material ter pregledali in po potrebi sanirali celoten lovilno-podajni sistem. Obvoz za osebna vozila poteka po regionalni cesti skozi naselje Vače v Občini Litija, za tovorna vozila pa preko Trojan.

V Zasavju so bili na terenu gasilci prostovoljnih gasilskih društev Zagorje-mesto, Čemšenik, Čolnišče, Izlake, Podkum, Ravenska vas, Dol pri Hrastniku, Trbovlje, Dobovec in Klek, pa tudi delavci Komunalnega podjetja Trbovlje.

Podrta drevesa so onemogočala prevoznost cest in ogrožala objekte tudi v občinah Laško, Radeče, Rečica ob Savinji, Šentjur, Velenje in Žalec. V občini Štore so se poleg podrtih dreves in razkritih objektov soočali tudi z vodo, ki je poplavila več objektov, na Vranskem so nevšečnosti prav tako povzročala podrta drevesa in meteorna voda, ki je poplavljala objekte in ceste. V Vojniku pa je voda poplavila cesto in gospodarsko poslopje. V žalski občini se je sprožil tudi zemeljski plaz, ki ogroža hišo.

V tem delu Savinjske regije so ob nedeljskem neurju posredovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Laško, Rečica, Sedraž, Šentrupert pri Laškem, Radeče, Svibno, Rečica ob Savinji, Pobrežje ob Savinji, Grušovlje, Šentjur, Kalobje, Štore, Svetina, Prožinska vas, Frankolovo, Nova Cerkev, Vransko, Tešova, Ločica pri Vranskem, Prekopa-Čeplje-Stopnik, Šempeter v Savinjski dolini in Velika Pirešica, pa tudi gasilci Prostovoljne gasilske enote Velenje.