Potem ko so v začetku leta zaradi napredovanj nekateri najbolje plačani zdravniki prebili magično mejo 20 tisoč evrov bruto plače, je predvsem marca, ko so nekateri najbolje plačani zdravniki umaknili soglasja za nadurno delo, po zadnjih podatkih portala plač v javnem sektorju sledil popravek navzdol. A učinki stavke in umika soglasij vsaj na plače niso takšni, kot se je sprva pričakovalo.

Tudi na najnovejši lestvici 50 najbolje plačanih v javnem sektorju za marec (podatki se objavljajo s precejšnjim zamikom) najdemo praktično same zdravnike, med katere se je le zaradi različnih enkratnih izjemnih izplačil pomešala peščica drugih poklicev.

Na vrhu tokratne lestvice najbolje plačanih kraljuje samostojni analitik v laboratorijski medicini na ljubljanskem onkološkem inštitutu, ki je marca prejel 19.529 evrov bruto plače. A gre v tem primeru spet za "popačen" podatek, saj so nam v tem zavodu pojasnili, da je njegova plača za marec znašala "le" 4.717 evrov bruto, razlika v višini 14.811 evrov bruto pa predstavlja poračun zaradi prenizko določenega plačnega razreda od novembra 2021 do novembra 2023.

Pomočniku direktorja izplačilo 600 nadur za nazaj

Omenjenemu analitiku na lestvici najbolje plačanih sledijo bolj kot ne sami zdravniki. Drugi najbolje plačani uslužbenec v javnem sektorju za marec je bil zdravnik specialist iz trboveljske bolnišnice, kjer nam njegove plače niso utegnili komentirati.

Tretji najbolje plačani uslužbenec je zaposlen na delovnem mestu pomočnika direktorja kranjske ginekološke bolnišnice, kjer so nam pojasnili, da so mu marca izplačali 600 nadur iz preteklega obdobja, preden je zasedel novi položaj.

Lestvico desetih najbolje plačanih javnih uslužbencev dopolnjujejo specialisti iz UKC Ljubljana, brežiške bolnišnice, sevniškega zdravstvenega doma, Osnovnega zdravstva Gorenjske ter Zdravstvenega doma ravne na Koroškem.

Povprečne plače bolj kot ne enake, delež nadur malenkost navzdol

Če pogledamo podatke o povprečnih plačah za plačno podskupino zdravniki in zobozdravniki, ki kraljuje na lestvici najbolje plačanih, ugotovimo, da se te niso bistveno spremenile. Najvišje povprečne plače so zdravniki imeli januarja, ko so v povprečju zaslužili 4.990 evrov bruto, februarja so njihove povprečne plače padle na 4.827 evrov, marca pa so se malenkost dvignile na 4.867 evrov. Iz podatkov o povprečni plači torej ni razbrati, da bi se zdravniške plače z zaostrovanjem stavke bistveno znižale.

Ugotovitve pa so bolj zanimive, če zdravniške plače dodatno razčlenimo. Januarja letos je masa bruto plač v plačni podskupini zdravniki in zobozdravniki znašala 38,1 milijona evrov, pri čemer je masa izplačil dela preko polega delovnega časa znašala slabih šest milijonov ali 15,7 odstotka. Marca je masa bruto plač v tej podskupini znašala 36,6 milijona evrov, masa iz naslova dela preko polnega delovnega časa pa slabih 5,4 milijona evrov ali 14,7 odstotka.

Ti podatki torej kažejo, da se je delež nadur v plačah zdravnikov po umiku soglasij za nadurno delo zmanjšal, a ne za veliko. Zdravniki pod črto opravijo še vedno zelo veliko nadur, pri čemer je verjetno, da se je obremenitev pri nekaterih zaradi umika soglasij še povečala.