Rekorder med zdravniki ima 61 dni letnega dopusta

Slovenske zdravstvene ustanove se vse po vrsti soočajo s pomanjkanjem kadra, še večja stiska pa zaradi dopustov nastane v poletnem času. Zdravniki imajo precej več letnega dopusta kot zaposleni v gospodarstvu, rekorder po številu dni dopusta je zaposlen v Splošni bolnišnici Celje in ima 61 dni dopusta, poročajo Finance, kjer so med bolnišnicami izvedli anketo glede količine letnega dopusta. V bolnišnicah zatrjujejo, da se kljub dopustom, posledičnemu pomanjkanju zdravnikov in manj obravnavam čakalne dobe v poletnem času ne podaljšujejo.

Po zakonu o delovnih razmerjih imajo zdravniki minimalno štiri tedne oziroma 20 dni dopusta. Kolektivne pogodbe, ki določajo dodatne dni glede na vrsto in zahtevnost dela, tudi starost delavca oziroma njegovo delovno dobo, pa lahko to število tudi podvojijo.

V povprečju imajo zdravniki in zobozdravniki v UKC Ljubljana približno 40 dni dopusta na leto, največje število odobrenega dopusta v letošnjem letu pa je 60 dni.

Kot so pojasnili za Finance, dopusti vplivajo na delovanje UKC Ljubljana in morajo začasno prerazporejati kader z oddelkov, kjer je pomanjkanje manjše, na oddelke, kjer so kadrovske razmere najbolj kritične.

Kadrovske razmere na UKC so zahtevne, zaposleni pa so preobremenjeni. Maja letos so največjo bolnišnico zaradi odpovedi ali upokojitev zapustili 404 ljudje.



V celjski bolnišnici najdaljši dopust 61 dni, v Mariboru 58

Najdaljši odobreni letni dopust pa ima zdravnik v Splošni bolnišnici Celje, in sicer 61 dni. Zdravniki specialisti so v celjski bolnišnici v povprečju na dopustu po 15 dni v enem kosu. Kot so pojasnili, se programi izvajajo v nekoliko manjšem obsegu kot v prejšnjih letih, povečane obremenitve zaradi dopustov pa beležijo na kirurških in internističnih oddelkih. Ob tem v bolnišnici Celje zatrjujejo, da se čakalne dobe ne podaljšujejo tudi zaradi manj napotitev iz primarnega zdravstva v poletnih mesecih.

V UKC Maribor so zdravniki v povprečju odsotni približno tri tedne, najdaljši odobreni letni dopust pa je znašal 58 dni. Vse storitve izvajajo običajno, nekatere ambulante v poletnih mesecih delujejo v nekoliko zmanjšanem obsegu.

V izolski in jeseniški bolnišnici imajo zaposleni zdravniki največ 55 dni odobrenega letnega dopusta. V Izoli so zdravniki, specialisti in kirurgi na dopustu v povprečju 14 dni, na Jesenicah pa tri tedne. V izolski bolnišnici zatrjujejo, da se čakalne dobe zaradi dopustov ne bodo podaljšale, medtem ko bo na Jesenicah čakalna doba zaradi dopustov daljša na kardiologiji. V jeseniški bolnišnici podobno kot v UKC Ljubljana izvajajo prostorske in kadrovske prilagoditve.

Kot pojasnjujejo na zdravniški zbornici, glavna težava niso dopusti, večje obremenitve skozi vse leto nastajajo zaradi pomanjkanja zdravnikov. V Sloveniji glede na primerjave s povprečjem EU manjka približno tisoč zdravnikov.