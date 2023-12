Zdravnik samo z nadurami in dodatki zaslužil devet minimalnih plač

Na javnem spletnem portalu plač so objavili septembrske podatke o najvišjih izplačilih zaposlenim v javnem sektorju. Kot običajno je na lestvici 50 najbolje plačanih javnih uslužbencev največ zdravnikov. Tudi ta mesec zdravniki niso bili povsem na vrhu, a ne ker ne bi imeli visokih plač, temveč ker je pri najbolje plačanih prišlo do poračunov za nazaj, sodnih poravnav in tudi napak pri sporočanju podatkov.

Na najnovejši lestvici 50 najbolje plačanih zaposlenih v javnem sektorju je bilo septembra kar 38 zaposlenih v zdravstvu, večinoma gre za zdravnike specialiste, ki ob zdravniški službi pogosto še predavajo na fakulteti ali vodijo javni zavod.

Septembra je bil sicer z 39.371 evrov bruto najbolje plačan javni uslužbenec diplomat 1. ranga in analitik VII/2, ki je zaposlen na ministrstvu za zunanje zadeve. Na ministrstvu so za Siol.net pojasnili, da je šlo v tem primeru za izplačilo javnemu uslužbencu po sklenjeni sodni poravnavi, ki je zajemala poračun plače za izgubljeni dohodek od 1. 4. 2022 dalje v višini 37.664 evrov bruto, preostanek je predstavljala septembrska plača zaposlenega.

Drugi najbolje plačani javni uslužbenec je zaposlen v Vrtcu Jesenice, in sicer na delovnem mestu organizatorja prehrane. A je v tem primeru njegovih 19.453 evrov bruto plače v resnici posledica računovodske napake, zaposleni je sredi oktobra preveč izplačani znesek tudi vrnil.

Zdravnik tretji na lestvici, a v resnici najbolje plačan

Najbolje plačan javni uslužbenec je tako dejansko šele tretji na seznamu in ni presenetljivo, da gre za zdravnika. Gre za zdravnika specialista v brežiški bolnišnici, ki je septembra zaslužil dobrih 16 tisoč evrov bruto.

Primer izplačila temu zdravniku, ki je z nadurami in različnimi dodatki zaslužil skoraj 11 tisoč evrov bruto, ter primer izplačila drugemu najbolje plačanemu zdravniku v bolnišnici Brežice objavljamo tukaj:

Tudi naslednji na lestvici najbolje plačanih javnih uslužbencev je zdravnik specialist, in sicer v bolnišnici Trbovlje, kjer so mu septembra izplačali 14.325 evrov bruto. V bolnišnici so nam razložili, da je njegova plača tako visoka, ker opravlja delo na kadrovsko izredno podhranjenem oddelku, kjer mora, če želijo zagotavljati 24-urno neprekinjeno zdravstveno varstvo, ta specialist delo opravljati prek polnega delovnega časa v večjem obsegu. "Omenjena plača je tako sestavljena iz osnovne plače, plačila za nadure in dežurstvo, položajnega dodatka, dodatka na delovno dobo in dodatka za magisterij," so razložili.

Sodniki na lestvici po napaki

Med množico zdravnikov se je septembra na lestvico najbolje plačanih javnih uslužbencev vrinilo nekaj sodnikov ljubljanskega okrožnega sodišča z okoli 13 tisoč evrov bruto plače, a so nam na sodišču razložili, da je šlo v njihovem primeru za podvojene podatke, ki jih je sporočal Ajpes.

Na sedmem mestu najbolje plačanih javnih uslužbencev septembra najdemo tudi državnega tožilca na tožilstvu v Celju, a tudi v tem primeru ne gre le za plačo iz rednega dela, temveč v pretežni meri za poračun plače zaradi napredovanja. "Obračun plač se izvede tako, da se za pripadajoče obdobje od 1. 12. 2021 do 31. 8. 2023 obračunajo plača in pripadajoči dodatki po novem nazivu v vrednosti 90.276,97 evrov ter odštejejo že obračunane plače z dodatki po dotedanjem nazivu v vrednosti 76.458,43 evrov, izplača se samo razlika v višini 13.818,54 evrov," so razložili na tožilstvu.

Od sedmega mesta na lestvici dalje najdemo večinoma zdravnike, pogosto take, ki plačo prejemajo od več proračunskih uporabnikov. Verjetno najzanimivejši je primer zdravnika specialista v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, ki plačo prejema tudi na medicinski fakulteti, kjer je dekan, profesor in znanstveni svetnik. Skupaj je septembra na ta račun prejel skoraj 13 tisoč evrov bruto plače.

Celoten seznam 50 najvišje izplačanih plač si lahko ogledate spodaj: