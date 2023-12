Pirc Musarjeva bo na lastno pobudo prvič nagovorila poslance

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo ob začetku redne decembrske seje v sredo nagovorila DZ. Pričakovati je, da se bo v nagovoru dotaknila aktualnega dogajanja na domačem in zunanjem političnem parketu. Nagovori predsednika države v DZ na lastno pobudo niso pogosti, Pirc Musarjeva bo to storila kot tretja v zgodovini samostojne države.

Predsednica Pirc Musarjeva, ki bo 22. decembra zabeležila prvo leto svojega mandata na čelu države, bo v sredo poslance nagovorila prvič. Nastop pred DZ na lastno pobudo predsedniku republike omogoča poslovnik DZ.

Kot je zapisala v dopisu predsednici DZ, želi predstaviti svoje mnenje in stališče, "povezano z oceno odpornosti Slovenije pri odzivu na spremembe in izzive doma in v svetu ter z izzivi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe".

Pričakovati je pogled na aktualno politično dogajanje

Po pričakovanjih se bo predsednica republike v nagovoru sprehodila čez dogajanje v slovenski notranji in zunanji politiki v iztekajočem se letu ter se dotaknila izzivov, ki Slovenijo čakajo v prihodnje.

Pirc Musarjeva je sicer od nastopa mandata decembra lani nekajkrat že javno komentirala aktualno politično dogajanje. Nedavno je tako v pogovoru za Televizijo Slovenija ocenila, da bo lahko vlada Roberta Goloba uspešna, samo če bo začela izpolnjevati pred volitvami dane obljube.

Še pred tem je ob številnih napetostih na političnem parketu, odhodih več ministrov in vladnem preigravanju scenarija o morebitni rekonstrukciji vlade posvarila, da je v družbi "občutek, in vemo, da nas ta občutek trenutno ne vara, da so vse reforme zastale". Obenem je večkrat izrazila željo, da bi vlada nadaljevala reforme, predvsem zdravstveno. Uspeh vladi predsednica republike medtem priznava pri hitrosti pridobivanja evropskih sredstev za sanacijo po poplavah.

Pirc Musarjeva priznava, da je edini problem med njima s premierjem spor med Golobom in njeno svetovalko Tatjano Bobnar, sicer nekdanjo notranjo ministrico. Foto: STA Pirc Musarjeva priznava, da je edini problem med njima s premierjem spor med Golobom in njeno svetovalko Tatjano Bobnar, sicer nekdanjo notranjo ministrico, in zagotavlja, da vladi absolutno ne želi škoditi.

Nastopi predsednikov države v DZ redki, po številu prednjačil Pahor

Pirc Musarjeva je že v času kampanje pred predsedniškimi volitvami poudarjala, da zagotovo ne bo tiho in da se bo na aktualne teme odzivala tudi javno. Slabega pol leta po nastopu mandata pa je tudi v intervjuju za STA dejala, da si želi vsako leto ob koncu leta nagovoriti državni zbor.

To bo tretji nastop kateregakoli predsednika republike na seji DZ na lastno pobudo v nekaj več kot 30 letih samostojne države.

Prvič je na ta način državni zbor nagovoril nekdanji predsednik Danilo Türk 24. aprila 2008, in sicer z mnenjem o delovanju ustavnega sodišča in drugih organov sodne veje oblasti. Sledil mu je nekdanji predsednik Borut Pahor, ki je 18. junija 2020 državnemu zboru in slovenski javnosti predstavil nujnost pravočasnega sprejema ustavno zapovedanih sprememb volilne zakonodaje.

Pogosteje v DZ na zahtevo poslancev

Nekoliko pogostejši so nastopi predsednika republike v DZ v primerih, ko lahko skladno s poslovnikom poslanci zahtevajo njegovo mnenje o posameznem vprašanju. Predsednik republike pa se lahko tudi sam odloči podati mnenje k zadevi, predloženi v obravnavo v DZ.

Po nastopih v DZ je izmed vseh predsednikov prednjačil Pahor, ki je ob nagovoru na lastno pobudo poslancem svoje mnenje predstavil štirikrat, dvakrat pa je v DZ pojasnil odločitev, da po odstopu predsednika vlade ne bo predlagal kandidata za mandatarja. Predsednik Janez Drnovšek svojega mnenja v državnem zboru ni predstavil, predsednik Milan Kučan pa je to storil dvakrat.