DZ sklenil obravnavo priporočil glede izvajanja zakona o pomilostitvi

DZ je na današnji izredni seji zaključil obravnavo priporočil, ki jo je podala poslanska skupina SDS, glede izvajanja zakona o pomilostitvi. Predlagali so, naj predsednica oziroma predsednik republike pojasnjuje odločitve o pomilostitvah, kar so poslanci zavrnili že na matičnem odboru, zato danes o predlogu niso glasovali.

Poslanec SDS Branko Grims je v imenu predlagatelja dejal, da ni mogoče razumeti, da se je predsednica republike Nataša Pirc Musar odločila za pomilostitve, ko gre za najbolj zavržna kazniva dejanja, kar je po njegovem mnenju tihotapstvo in promet z ljudmi. Meni, da predsednica s pomilostitvami daje potuho voznikom ilegalnih migrantov.

V SDS so sicer vladi predlagali, naj v roku dveh mesecev pripravi spremembe zakona o pomilostitvi, tako da bo moral predsednik republike svoje odločitve o pomilostitvah utemeljevati.

Odbor DZ za pravosodje je sklenil, da tudi s tem ni mogoče doseči omejitve uporabe instituta pomilostitev, saj je odločanje o pomilostitvi vezano na zakonsko določene pogoje, ki zavezujejo vse pristojne organe v postopku, pri čemer je končna odločitev o pomilostitvi v konkretnem primeru stvar presoje predsednika republike. Pomilostitev je prav tako diskrecijska pravica predsednika republike, je na seji poročilo odbora predstavila poslanka Svobode Lucija Tacer.

Tudi vlada meni, da predlagane spremembe niso potrebne. Pristojnost odločanja o pomilostitvah je izvirna ustavna pristojnost predsednika republike in pri tem je predsednica republike suverena, vendar zavezana k spoštovanju ustavnega reda ter upoštevanju svoje vesti. Posledično je zakonska ureditev ustrezna, je dejal državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Igor Šoltes.

V imenu poslanske skupine SDS je poslanec Dejan Kaloh dejal, da gre pri ravnanjih predsednice za vabilo drugih kriminalcev, ki naj se s tihotapljenjem kar ukvarjajo, saj bodo verjetno oproščeni. Pomilostitve teh so po njegovem mnenju nesprejemljive, saj tudi tuje varnostne službe govorijo o povečanem varnostnem tveganju. Eden izmed dejavnikov varnostnega tveganja je število oseb, nastanjenih v azilnem domu na Viču, je dejal.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je v stališču poslanske skupine izpostavila, da so pomilostitvi nasprotovali na tožilstvu. Pomilostitev se uporablja le v izjemnih okoliščinah in restriktivno, če so v konkretnem primeru na strani storilca podane okoliščine, ki jih sodišče v okviru sojenja na podlagi zakona ni moglo upoštevati, so pa v korist obsojenca ali okoliščine nastale že po izreku kazni in pravnomočne sodbe, je dejala. "Z namenom razjasnitve vseh dejstev in dvomov glede omenjenih pomilostitev, je prav, da je predsednica pojasnila razloge za svojo odločitev," je dejala in dodala, da NSi podpira priporočila vlade glede zakona o pomilostitvah, ki jih je predlagala SDS.

"Izvajanje postopka pomilostitve ni in tudi ne more biti v pristojnosti posamične poslanske skupine," je v imenu poslanske skupine SD dejala poslanka Meira Hot. Že veljaven predpis ima vgrajenih dovolj mehanizmov, ki preprečujejo zlorabe pri pomilostitvah, meni. Dodala je, da je ministrstvo za pravosodje tudi v preteklosti le redko podalo pozitivno mnenje o pomilostitvah, ki so jih izvedli prejšnji predsedniki republike.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je razlog za sejo pripisal vmesnemu poročilu preiskovalne komisije, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, ki je obremenilo SDS. "Zdaj je treba pozornost preusmeriti nekam drugam", je dodal. "In kaj je bolj prikladno, kaj je bolj zanimivo kot večno ponavljanje lajtmotiva strašenja z migranti, z varnostnimi razmerami in tako naprej," je dejal. Ob tem je zagotovil, da je Slovenija ena izmed najvarnejših držav na svetu.

Poslanska skupina Levica stališča na današnji seji ni predstavila. Čas za razpravo so v celoti izrabili poslanci SDS.

Predsednica republike Pirc Musarjeva je v mnenju glede izvajanja zakona o pomilostitvi svojo odločitev utemeljila s posebnimi osebnimi okoliščinami, slabim zdravstvenim stanjem in zglednim obnašanjem posameznih od štirih obsojencev, ki jih je pomilostila. Pri odločitvi se opira tudi na mnenje komisije za pomilostitve, ki jo sestavljajo strokovnjaki, je dodala.

Pomilostitev je diskrecijska pravica predsednice republike, zato ni vezana na mnenja, ki jo v postopku podajo pristojni organi, je dodala. Prepričana je, da njene odločitve v konkretnih primerih niso poslabšale varnosti prebivalcev, to po njenem mnenju zagotavljajo tudi pristojni državni organi, ko poudarjajo visoko stopnjo varnosti naše države.

DZ je sicer v četrtek na predlog poslanske skupine SDS predsednico republike pozval, naj se izreče o izvajanju zakona o pomilostitvi. Vladi je želel priporočiti spremembo zakona, tako da bi morala predsednica republike obrazložiti svoje odločitve o pomilostitvah. O predlogu DZ sicer ni glasoval, saj predlog ni dobil podpore na matičnem odboru DZ.