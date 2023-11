Pirc Musarjeva pomilostila tihotapce ljudi. Kljub nasprotovanju sodišč, tožilcev ...

Zaradi pomilostitev tihotapcev ljudi bodo o dejanjih predsednice Slovenije v petek razpravljali tudi poslanci. V zadnjem tednu dni se je namreč izkazalo, da so pomilostitvi treh pravnomočno obsojenih tihotapcev ljudi nasprotovali tako tožilci in sodniki kot ministrstvo za pravosodje. Pirc Musarjeva se je doslej odzvala samo na poziv poslanca SDS Branka Grimsa, ki je od nje zahteval dodatna pojasnila. Obtožila ga je, da "zlorablja migracijsko problematiko in težke osebne zgodbe v populistične namene z namenom poceni pridobivanja političnih točk".

Tožilstvo, sodišče in ministrstvo za pravosodje so nasprotovali pomilostitvi treh tujih državljanov, obsojenih zaradi tihotapljenja ljudi prek slovenske meje. Na prostost je pravnomočno obsojene kriminalce izpustila predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar, in sicer z utemeljitvijo, da se je pri odločitvi oprla "na mnenje komisije za pomilostitve, ki jo sestavljajo vrhunski strokovnjaki Nataša Posel, Mile Dolenc in Dragan Petrovec". Pirc Musarjeva pri odločitvi o pomilostitvi sicer ni vezana na mnenja tožilstva, sodišča in ministrstva za pravosodje.

Kdo so pomiloščeni tihotapci?



Pirc Musarjeva je v letošnjem letu pomilostila avstrijsko državljanko Ozgur Dogan, Srba Nemanja Kuzmanovića in Ukrajinca Valerija Arakčejeva. Medtem ko sta Kuzamović in Arakčejev že prestajala zaporno kazen, je Doganovo čakal izgon iz Slovenije. To vemo o posameznih tihotapcih glede na informacije, dosegljive v javnosti.

Ozgur Dogan – avstrijska državljanka, ki jo je Pirc Musarjeva po poročanju Necenzurirano pomilostila "zaradi posebnih osebnih okoliščin obsojenke, ki je glavno kazen že prestala, pomilostitev se nanaša le na stransko kazen".

Valerij Arakčejev – državljan Ukrajine. Obsojen je bil na koprskem sodišču, ker je poskušal v zameno za plačilo čez mejo v Italijo prepeljati 18 državljanov Pakistana. Vendar so Ukrajinca na poti do mesta, kjer je nameraval "prevzeti" tujce, opazili pripadniki vojske in policije ter so mu sledili. Ko je Arakčejev prispel do mesta, kjer so ga čakali Pakistanci, so se ti razbežali, slovenski organi pregona pa so Ukrajincu odvzeli prostost.



Arakčejev je bil obsojen na tri leta in šest mesecev zapora, plačati pa bi moral tudi denarno kazen v višini 1.200 evrov. Za tri leta je bil tudi izgnan iz Slovenije. Kot je zapisano v uradnem listu, se Arakčejevu s pomilostitvijo odpusti izvršitev preostanka izrečene kazni.

Nemanja Kuzmanović – je državljan Srbije in je bil obsojen na slabi dve leti zaporne kazni zaradi tihotapljenja tujcev. Policisti so ga ujeli na Ptuju med vožnjo kombija s tujimi državljani. Kuzmanović je že bil v zaporu, zaradi pomilostitve je za rešetkami preživel šest mesecev manj, kot mu je bilo dosojeno.

"Izrečene pomilostitve nikakor ne ogrožajo varnosti prebivalk in prebivalcev Slovenije. Varnost v državi zagotavljajo pristojne institucije in ne posamezne poslanske skupine v DZ. Vsaka pomilostitev je ne glede na zagrešeno kaznivo dejanje neizogibno povezana z obsojenimi posamezniki s kriminalno preteklostjo. Če te ne bi imeli, potem pomilostitve tudi ne bi potrebovali," so po poročanju STA sporočili iz urada Pirc Musarjeve. Dodali so tudi, da "predsednica republike poudarja, da je zloraba migracijske problematike in težkih osebnih zgodb v populistične namene z namenom poceni pridobivanja političnih točk zavržno dejanje".

Poslanci o pomilostitvah na izredni seji

Na izredni seji, ki se bo začela v petek, bodo poslanci na zahtevo poslanske skupine SDS obravnavali njihov predlog priporočil vladi v zvezi z izvajanjem zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami. Ker zahtevajo tudi mnenje predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki ji očitajo, da je "pomilostila že tretjega obsojenega tihotapca migrantov", bodo sejo nadaljevali v torek, 5. decembra.

Uradno: Tožilci so bili proti – "Navedeni razlogi ne upravičujejo pomilostitve"

Pomilostitvi treh tihotapcev beguncev so nasprotovali tožilci, je pretekli teden poročal spletni portal Necenzurirano.si. To so uradno potrdili na okrožnih državnih tožilstvih na Ptuju in v Kopru, ki sta v različnih postopkih vodila pregon zoper vse tri pomiloščene tihotapce.

"Naša ocena je bila, da razlogi, ki so bili navedeni v prošnji za pomilostitev, tega ne upravičujejo," je za Necenzurirano.si pojasnila vodja koprskega tožilstva Barbara Milič Rožman.

"Naše stališče v postopku pomilostitve omenjenih obsojencev je bilo negativno," pa so za Necenzurirano pojasnili pri okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju.

Zanimivost: Tožilci in sodišča skorajda nikoli ne komentirajo postopkov Dejstvo, da so na tožilstvu in sodišču na vprašanja spletnega portala Necenzurirano.si odgovorili, odstopa od ustaljene prakse komunikacije z javnostjo. Pravosodni organi na novinarska vprašanja o posameznih primerih skoraj vedno odgovorijo, da "zadeve ne morejo komentirati zaradi varovanja osebnih podatkov" ali nekaj podobnega.

Neuradno: Sodniki so bili proti – "Kaznivo dejanje je obsojenec storil iz koristoljubja"

Ta teden je zgodba o pomilostitvi dobila novo dimenzijo z razkritjem portala Necenzurirano.si o nasprotovanju pomilostitvi koprskega sodišča, ki je v zapor poslalo Ukrajinca Valerija Arakčejeva. Sodišče je namreč mnenja, da je Arakčejev pristojne zavajal pri razlagi osebnih okoliščin, zaradi katerih je zaprosil za pomilostitev.

Sodnike je zmotilo več trditev obsojenega tihotapca. Ta je med drugim trdil, da žena in otroka živijo na Poljskem in da ga družina potrebuje. Na zaslišanju pa je Arakčejev priznal, da je ločen in da ne plačuje preživnine. "Torej tudi že pred tem kazenskim postopkom otroka nista bila deležna očetove podpore, vsaj finančne ne," so po poročanju portala Necenzurirano.si ugotovili na koprskem sodišču.

Obsojeni tihotapec je tudi trdil, da njegovo pomoč potrebuje njegova mama v Ukrajini, hkrati pa se je želel priključiti ukrajinskim silam pri obrambi domovine. "Obsojenec s prošnjo za pomilostitev zasleduje tri med seboj izključujoče se cilje," so zapisali na koprskem sodišču in dodali, da vojna v Ukrajini ne utemeljuje pomilostitve.

"Kaznivo dejanje je obsojenec storil iz koristoljubja," so zatrdili na koprskem sodišču.

Neuradno: Ministrstvo je bilo proti

Kot smo izvedeli neuradno, je pomilostitvi nasprotovalo tudi pravosodno ministrstvo pod vodstvom Dominike Švarc Pipan. Vendar so ob tem poudarili, da predsednica države pri odločitvi ni vezana na mnenje ministrstva, sodišč ali tožilcev.

Z ministrstva smo sicer dobili uradni odgovor, da "ne morejo komentirati razlogov, ki so vodili predsednico republike, zakaj je ugodila določeni prošnji za pomilostitev".

Svojega mnenja o pomilostitvi pa tudi niso želeli uradno razkriti, saj "gre za podatke, povezane s kazenskimi obsodbami, ki se obravnavajo kot posebna vrsta osebnih podatkov."