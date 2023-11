Grims: Pirc Musarjeva naj obrazloži svoje odločitve o pomilostitvah tihotapcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ljudje, ki služijo z nesrečo ljudi, so zadnji, ki bi lahko bili pomiloščeni," je poudaril. Poslanska skupina SDS je zato vložila zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri želijo razpravo o izvajanju zakona o pomilostitvi. Ob tem predlagajo naj DZ priporoči vladi, naj ta v dveh mesecih pripravi spremembe zakona, s katerimi se bo zagotovila preglednost postopka pomilostitev z obrazložitvami razlogov o pomilostitvah.

V SDS želijo tako preprečiti zlorabe in omejiti pomilostitve, da ne bo prihajalo do nepopravljivih posledic, so zapisali v vabilu na novinarsko konferenco.

Grims je ocenil, da je vlada Roberta Goloba migrantom poslala znak, naj pridejo v državo, ko je začela javno odstranjevati ograjo. Ob tem vlada financira tudi nevladne organizacije, ki dajejo migrantom navodila, kako najučinkoviteje vdreti v državo, meni Grims.

Z meje je vlada umaknila vojsko in nato še policijo ter tako po Grimsovih besedah onemogočila, da bi migrante zavračali že na meji. "Danes je policija samo še taksi služba ilegalnih migrantov, zato je prišlo nasilje do Ljubljane," je dejal.

Vlada je po njegovih navedbah v Bruslju podala soglasje k obveznim kvotam za migrante, za kar bi morala najprej dobiti soglasje v DZ, "temu se preprosto reče veleizdaja", je bil oster Grims.