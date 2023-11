SDS umaknila predlog za ustavitev nezakonitih migracij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po predlogu SDS bi moral DZ vlado tudi pozvati k aktivnostim za sestanek z odgovornimi v vladah držav članic EU, ki so prizadete zaradi povečanega števila nezakonitih migracij na balkanski poti z namenom organizirati močne mejne sile za pomoč Hrvaški pri varovanju zunanjih meja EU.

Po predlogu SDS bi moral DZ vlado tudi pozvati k aktivnostim za sestanek z odgovornimi v vladah držav članic EU, ki so prizadete zaradi povečanega števila nezakonitih migracij na balkanski poti z namenom organizirati močne mejne sile za pomoč Hrvaški pri varovanju zunanjih meja EU. Foto: Reuters

Zaradi odpovedi seje odbora je odpovedana tudi za četrtek napovedana izredna seja DZ, kjer bi prav tako obravnavali omenjena priporočila.

Na pojasnila SDS o razlogih za umik predloga priporočil STA še čaka.

Zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri naj bi po odločitvi kolegija predsednice DZ v četrtek obravnavali predlog priporočila vladi za ustavitev nezakonitih migracij ter krepitev varnosti državljanov Slovenije ter njihovega premoženja, so vložili v SDS.

V sprejem so predlagali pet sklepov. Med drugim so predlagali, naj vlada okrepi prisotnost policije na kritičnih mejnih točkah, zagotovi varnost ljudi in premoženja, v kar naj vključi tudi Slovensko vojsko.

Po predlogu SDS bi moral DZ vlado tudi pozvati k aktivnostim za sestanek z odgovornimi v vladah držav članic EU, ki so prizadete zaradi povečanega števila nezakonitih migracij na balkanski poti, z namenom organizirati močne mejne sile za pomoč Hrvaški pri varovanju zunanjih meja EU. Danes je poslanska skupina SDS predlog priporočil in zahtevo za sklic izredne seje DZ umaknila.