Zloraba slovenskih hotelov: tudi tako se pride v Evropo

V letošnjem letu je bilo po trditvah MZEZ skupaj opravljenih 117 preklicev oziroma razveljavitev vizumov, od katerih se večina nanaša prav na odpoved hotelskih rezervacij. "Večji del med temi predstavljajo državljani Kosova, Ruske federacije, Kitajske, Turčije in Indije," so zapisali pri MZEZ. Foto: STA

"Že več kot leto dni imamo vse večje število lažnih rezervacij sob. Ljudje rezervirajo sobo, rezervacijo pa nato odpovedo zadnji dan. Policija pravi, da gre za organiziran kriminal in da osebe na ta način dobijo vizum za vstop v schengen. Slovenije sploh nikoli ne vidijo." To je zgodba enega izmed treh ljubljanskih hotelirjev, ki so nam zaupali svoje izkušnje. In njihove zgodbe so bolj ali manj enake.

"Način delovanja je vedno enak. Prek platforme Booking dobim rezervacijo, ki je menda že plačana in ki jo opravi turistična agencija. In 72 ur pred prihodom je rezervacija odpovedana, izkaže pa se, da pravzaprav soba ni plačana zaradi posebnega sistema znotraj Bookinga, ki ga sicer lahko uporabljajo samo uradne turistične agencije," nam je svojo izkušnjo zaupal eden izmed hotelirjev, ki upravlja z butičnim hotelom v središču Ljubljane.

Hotelir tudi trdi, da je zaradi vse večjega števila takih primerov obvestil policijo in možje v modrem so ga po njegovih besedah večkrat obiskali. "Dejali so mi, da se to dogaja po vsej Evropi, da v ozadju stojijo tuje kriminalne družbe in da je cilj zloraba vizumskega postopka. Da torej dobijo vizum za vstop v schengensko območje," je še poudaril hotelir, ki ni želel razkriti svoje identitete.

Policija: Pojdite na …

Z vprašanji o dogajanju smo se na začetku obrnili na policijo, kjer pa so nas usmerili na ministrstvo za evropske in zunanje zadeve (MZEZ). Ker da policisti zgolj delajo po naročilu ministrstva. Sicer pa tematiko na policiji poznajo.

Veliko bolj zgovorni so bili na MZEZ. "Glede vaših vprašanj uvodoma pojasnjujemo, da se v vseh vizumskih postopkih opravi različne preveritve. Vsa preverjanja, ki se izvajajo na območju Slovenije, načeloma opravlja policija. Med njimi je tudi preverjanje nastanitve tujca v Sloveniji," so iz Mladike na začetku pojasnili vlogo policije v preverjanjih.

Primer sumljive odpovedi rezervacije sobe v enem izmed ljubljanskih butičnih hotelov. Foto: Siol.net

Zavrnitev vizuma

Na MZEZ so še pojasnili, da če se v vizumskem postopku ugotovi, da predloženo dokazilo o rezervaciji nastanitve ni avtentično, se izdaja vizuma zavrne. Prav tako je vizum zavrnjen, če se med postopkom ugotovi, da je bilo dokazilo o nastanitvi pozneje preklicano. "V teh primerih gre torej za eno od rednih preverjanj, ki jih izvajajo diplomatska predstavništva in konzulati Slovenije oziroma v njihovem imenu policija v okviru vizumskega postopka," pravijo na MZEZ. Če se nastanitev prekliče po izdaji vizuma, je skladno z vizumskim zakonikom mogoče narediti tudi preklic vizuma. Tega lahko opravi policija, na primer ob mejni kontroli ob vstopu tujca v Slovenijo in tudi pozneje, če se podobna kontrola tujca opravi v notranjosti države.

Zakonodaja EU

MZEZ oziroma diplomatska predstavništva in konzulati lahko v času, dokler traja vizumski postopek, preverjajo avtentičnost predložene dokumentacije in resničnost njihovih navedb ter vizum zavrnejo, če so za to izpolnjeni pogoji. "Vizumski postopek je vključno z zavrnitvenimi pogoji opredeljen z zakonodajo EU, česar ni mogoče spreminjati v okviru nacionalne zakonodaje," so na vprašanje, ali pripravljajo zakonske spremembe, odgovorili na MZEZ.

"Za preprečevanje tovrstnih zlorab lahko po našem mnenju največ storijo prav ponudniki nastanitev, in sicer z morebitno spremembo politike rezervacij in z doslednim javljanjem preklicev rezervacij policiji in MZEZ," pravijo na Mladiki.

Različne platforme

Hotelske rezervacije je mogoče opraviti na različne načine in prek različnih platform. Enako velja tudi za njihove preklice. "Zato ne moremo posebej izpostaviti določene spletne platforme, drži pa dejstvo, da je število preklicev sorazmerno s številom rezervacij, ki se opravljajo prek različnih platform," so pri MZEZ odgovorili na vprašanje, ali so bile vse lažne rezervacije, ki so jih zaznali, opravljene prek platforme Booking.com. "Ker konkretnih statističnih podatkov o tem ne vodimo, predlagamo, da zanje zaprosite ponudnike nočitev. Enako velja za statistične podatke glede povezanosti turističnih agencij," so še sporočili iz MZEZ.

Rusi, Kitajci, Turki …

V letošnjem letu je bilo tako po trditvah MZEZ skupaj opravljenih 117 preklicev oziroma razveljavitev vizumov, od katerih se večina nanaša prav na odpoved hotelskih rezervacij. "Večji del med temi predstavljajo državljani Kosova, Ruske federacije, Kitajske, Turčije in Indije," so zapisali pri MZEZ, kjer sicer poudarjajo, da statistično gledano ne morejo posebej izpostaviti določenega državljanstva, ker tovrstne statistike ne vodijo. "Lahko pa sklepamo, da je absolutno število preklicev hotelskih nastanitev sorazmerno s skupnim številom vizumskih vlog," pravijo mi MZEZ in poudarjajo, da "problematiko zlorab hotelskih rezervacij zaznavajo tudi druge države EU."