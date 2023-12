Nataša Pirc Musar: Če ne zavarujemo podnebja, ne moremo nahraniti ljudi

Kot so sporočili iz urada predsednice republike, je Nataša Pirc Musar danes dopoldne nastopila kot osrednja govornica na spremljevalnem dogodku podnebne konference o krepitvi celovitih ukrepov za obravnavo podhranjenosti in podnebnih sprememb, ki je potekal v soprirediteljstvu Slovenije in Svetovne organizacije za hrano in kmetijstvo (FAO). Navedli so, da zaradi prehranske krize trpi približno 345 milijonov ljudi v 79 državah. "Če ne zavarujemo podnebja, ne moremo nahraniti ljudi niti preprečiti nastanka vse več konfliktov. Različni konflikti po svetu nas ostro opominjajo, da okolja in hrane nikoli ne bi smeli uporabljati kot orožja. Mednarodna skupnost mora takšne poskuse najostreje obsoditi in sankcionirati - predvsem pa preprečiti," so povzeli besede predsednice.

Po njihovih navedbah je Pirc Musarjeva napovedala, da bo Slovenija kot nova članica Varnostnega sveta Združenih narodov podnebno varnost uvrstila na vrh svojega programa, vključno s prehransko varnostjo, še naprej pa se bo odzivala tudi na vse večje humanitarne potrebe. Ob tem je spomnila, da smo nedavno za petkrat povečali finančno podporo za prehransko varnost.

[#COP28] Zadnji dan na konferenci je v znamenju vpliva podnebnih sprememb na prehransko varnost. S @FAODG sva se strinjala, da brez varovanja podnebja ne moremo nahraniti ljudi in preprečiti nastanka konfliktov. V vrhu programa Slovenije🇸🇮 v VS OZN🇺🇳 je podnebna varnost, vključno… pic.twitter.com/vfRR8i1cOe — Nataša Pirc Musar (@nmusar) December 3, 2023

Kot so dodali, je predsednica republike ob tem izpostavila čebelarstvo kot odličen primer celostnega pristopa k ekosistemom, hrani in miru, saj so edinstveno uspešno sredstvo za opolnomočenje ranljivih družbenih skupin na nestabilnih območjih, ki so jih prizadeli konflikti. Ob tem je omenila tudi naš največji razvojni projekt v zgodovini, s katerim bo skupnostim na nestabilnih čezmejnih afriških območjih pomagala pri prilagajanju podnebnim spremembam z obnovo ekosistemov in čebelarstvom.

Predsednica republike se je nato srečala tudi s slovensko skupnostjo v Združenih arabskih emiratih. Na sprejemu, ki ga je priredila veleposlanica Natalia Al Mansour, je predsednica izrazila veselje, da se Slovenci v Združenih arabskih emiratih povezujejo med seboj in so ustanovili Društvo Slovencev v Emiratih, ki je tudi ena od vezi z matično domovino. Navdušena je bila tudi nad otroki, ki se v velikem številu udeležujejo dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture - v Dubaju in Abu Dabiju ga organizira naše veleposlaništvo v sodelovanju z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu, so še navedli v sporočilu.

Veliko mi pomeni, da sem se pred povratkom domov🇸🇮 srečala s slovensko skupnostjo, ki živi ali deluje v ZAE🇦🇪. Ustanovili so Društvo Slovencev v Emiratih, … (1/2) pic.twitter.com/mXPC6F9TzZ — Nataša Pirc Musar (@nmusar) December 3, 2023

V soboto je po njihovih navedbah Pirc Musarjeva sodelovala na spremljevalnem dogodku, na katerem so voditelji razpravljali o pospešitvi ukrepanja na področju vode in podnebja. Slovenija je v svetu prepoznana kot ena redkih držav, ki ima pravico do čiste vode vpisano v ustavo, predsednica pa je poudarila, da bi morala biti voda javna dobrina, dostopna vsem, s pospeševanjem delovanja na področju vode pa pospešujemo podnebno ukrepanje.

"Naše znanstvene in tehnološke rešitve služijo večji varnosti oskrbe z vodo, zaščiti vodnih virov in ekosistemov ter izboljšanju odpornosti vodne infrastrukture," je dejala. Ob tem je predstavila nekaj primerov dobre prakse, med drugim uporabo umetne inteligence, uporabo satelitske tehnologije pri spodbujanju čezmejnega sodelovanja in uporabo daljinskega zaznavanja za izjemno zanesljivo napovedovanje poplav ter sistem zgodnjega opozarjanja v čezmejnem porečju.