Pepel iz ljubljanske toplarne bodo v Trbovljah le skladiščili

Trboveljski občinski svetniki so na včerajšnji seji med drugim znova govorili o skladiščenju pepela na deponiji Energetske družbe Trbovlje, ki je poleti razburila tamkajšnje prebivalce. Kot so sklenili po dolgi večerni razpravi, se za zdaj strinjajo le s skladiščenjem, medtem ko do pridobitve tehničnega soglasja ne sprejemajo predelave pepela.

Na Siol.net smo poročali, da je po zaprtju Termita Energetika Ljubljana odpadni pepel iz ljubljanske toplarne začela voziti v Trbovlje, kar je povzročilo precej jeze med trboveljskim prebivalstvom.

Energetska družba Trbovlje v lasti HSE je pepel začela skladiščiti na degradiranem območju nekdanje deponije premoga Lakonca. A po uporu prebivalcev in odredbi občine so konec julija aktivnosti prenehali in se zavezali, da bodo naredili dodatne analize. Na deponiji je tako ostalo 60 tisoč kilogramov elektrofiltrskega pepela, ki so ga nameravali predelati v gradbeni material.

Pred mesecem dni smo nato poročali, da po zaprtju Termita in blokadi v Trbovljah Energetika Ljubljana pepel skladišči v Ljubljani. Več v članku V Moravče in Trbovlje ga ne smejo voziti, pepel iz toplarne ostaja v Ljubljani #video.

Nenevaren odpadek

Občina Trbovlje - županja je Jasna Gabrič - bo tudi na terenu nadzirala dogajanje na odlagališču, kjer hčerinska družba HSE skladišči pepel iz ljubljanske toplarne. Foto: STA Analizo že odloženega materiala je opravil Regionalni tehnološki center Zasavje, vodja laboratorija Uroš Drobnič pa je svetnikom povedal, da je analiza pokazala, da gre za nenevaren odpadek, ki je v skladu s predpisi in zakonodajo.

Po njegovih besedah so bile vse izmerjene koncentracije pod mejnimi vrednostmi in ne izkazujejo nobenih nevarnosti za zdravje ljudi, zato je pepel primeren za odlagališče nenevarnih odpadkov, v primeru kakršnekoli predelave pa bi bilo treba dokazati lastnosti inertnosti, ki v zdajšnji fazi niso bile preverjene.

Direktor Energetske družbe Trbovlje Ervin Renko je dodal, da je analiza pokazala, da pepel ob primernem ravnanju nima škodljivih vplivov, z njim pa so nameravali sanirati brežine nekdanje deponije premoga. Čeprav gre po njegovem mnenju za pravno nezavezujoče mnenje v zvezi s to dejavnostjo, je že pred sejo napovedal, da bodo spoštovali voljo lokalne skupnosti, a pri tem želi, da bi za vse pravne subjekte na tem območju veljali enaki kriteriji.

Svetnik na teren

Zdaj so torej svetniki soglašali le s skladiščenjem, medtem ko podjetje čaka še na tehnično soglasje za gradbeni material.

Občinski svet je ob tem svetnika Liste DNK Trbovelj Jožeta Pustoslemška pooblastil, da v njihovem imenu vpogleda v vso razpoložljivo dokumentacijo ter da mu podjetje kot lastnik odlagališča omogoči nadzor na terenu, o katerem bo nato poročal občinskim svetnikom.