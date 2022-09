Palestinec, obdolžen posilstva mladoletnice, pleše na svobodi

26-letni Palestinec Mustafa Alnajjar, ki je obdolžen posilstva 17-letnega dekleta septembra lani v Ljubljani in ki se je spomladi udeležil povolilne zabave Gibanja Svoboda, na sodbo čaka na prostosti. Po mnenju tožilke Alenke Jesenko namreč ni pripornih razlogov, zato sodišču pripora sploh ni predlagala, poroča Reporter, čeprav je Alnajjar po dejanju poskušal navezati stik z žrtvijo. "Kadarkoli se zgodi, da so povzročitelji tega kaznivega dejanja spuščeni na prostost ali pa jim niti ni odrejen pripor oziroma jim kasneje ni dosojena zaporna kazen, se zgodi ponovna viktimizacija, tokrat s strani sistema. V osebi se zato še poglobijo občutki sramu, strahu, ničvrednosti in drugi občutki ter čustva, ki so posledica travme in imajo dolgotrajne posledice," opozarjajo v društvu Ključ.

"Naša organizacija dela na področju trgovanja z ljudmi in se srečuje z žrtvami tega kaznivega dejanja. Osebe s to izkušnjo so bile v času izkoriščanja nemalokrat posiljene, ponižane, pretepene, izkoriščane torej na veliko različnih načinov. Kadarkoli se zgodi, da so povzročitelji tega kaznivega dejanja spuščeni na prostost ali pa jim niti ni odrejen pripor oziroma jim kasneje ni dosojena zaporna kazen itd., se zgodi ponovna viktimizacija, tokrat s strani sistema," so v Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi zapisali v odgovoru in dodali:

"V osebi se zato še poglobijo občutki sramu, strahu, ničvrednosti in drugi občutki ter čustva, ki so posledica travme in imajo dolgotrajne posledice. Še huje je, ko gre za mladoletne osebe, ki na eni strani potrebujejo vso zaščito, na drugi strani pa na takšen način dobijo sporočilo, da njihova izkušnja ni bila vzeta dovolj resno, s čimer se pojavijo nezaupanje v sistem, večji občutek nemoči, slabša samopodoba, saj jim 'niso verjeli', ter druge, s tem neposredno povezane posledice, kot so različne oblike samopoškodovalnega vedenja, tesnobnost, depresija …"

"To ni dobro sporočilo za žrtve, niti dober zgled v družbi"

"Po naših podatkih, ki so, sklepamo, podobni/enaki vašim, sodišče zanj ni odredilo pripora, ker za ta ukrep ni bilo dovolj razlogov. Glede na to, da je dekle prijavilo posilstvo že pred enim letom, je vsekakor nedopustno in za žrtev skrajno neprijetno, da, prvič, postopek traja že toliko časa in, drugič, da se dekleta ni dovolj zaščitilo, kar pomeni, da še vedno ostaja na neki način ogroženo. To preostalim žrtvam sporoča, da jih sistem, ko/če zberejo pogum in se odločijo za prijavo, ne bo dovolj zaščitil, kar ponovno vzbuja dvome in strahove, hkrati pa spolnim nasilnežem omogoča, da nadaljujejo svoje početje, saj očitno zanje ne bo večjih posledic," pa so zapisali v Združenju za Moč, ki se ukvarja z žrtvami spolnega nasilja in zagotavljanjem drugih oblik pomoči žrtvam tovrstnega nasilja.

"To vsekakor ni dobro sporočilo za žrtve, niti ni dober zgled v družbi, ki je žal še vedno prežeta z minimaliziranjem spolnega nasilja. Vsak primer je treba jemati resno, vendar pa niti zakonodaja, ki je seveda tudi odraz družbenega mišljenja, žal tega ne izkazuje, kar ponovno potrjuje ta primer," so sklenili.

"Kaj mislite, kako se počuti ta punca, potem ko ji je to storil, ona pa ga vidi tik ob vodilnih iz Gibanja Svoboda na njihovem volilnem slavju?" se ob fotografijah z zmagovite noči Gibanja Svoboda po parlamentarnih volitvah, ki so razkrile, da je tik ob zdajšnji predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič in nekdanji podpredsednici Marti Kos, stal 26-letni Mustafa Alnajjar, ki je v sodnem postopku zaradi utemeljenega suma posilstva mladoletnice, sprašuje prijateljica žrtve, ki Alnajjara tudi osebno pozna.

Osumljenec trdi, da je nedolžen in da mladoletnica laže

"Ne dovolim, da objavite moje ime, sicer bo zoper vas vložena tožba. Tako so mi dejali pri odvetniški družbi Čeferin," je novinarju tednika Reporter Nenadu Glücksu med preverjanjem resničnosti zgodbe o policijski preiskavi posilstva mladoletnice dejal osumljenec napada na mladoletnico Mustafa Alnajjar. Sam trdi, da je nedolžen, da mladoletnica laže. Zakaj? Morali bi vedeti več o njej, trdi Alnajjar.

Alnajjar na zabavi Gibanja Svoboda

Alnajjarja, ki ima status azilanta, so fotografi ujeli ob vodstvu stranke Gibanje Svoboda na zmagovito noč po parlamentarnih volitvah 24. aprila letos v ljubljanskem klubu Cvetličarna. Na fotografijah je ob zdajšnji predsednici državnega zbora Klakočar Zupančičevi, nekdanji podpredsednici stranke Marti Kos in takratni partnerici Faili Pašić, ki je danes zaposlena v stranki Gibanje Svoboda.

Kaj pravijo v Gibanju Svoboda?



Pri največji vladni stranki so potrdili, da je Pašićeva zaposlena pri njih. Na večino dodatnih vprašanj Reporterja, recimo o tem, da so v stranki že pred kongresom vedeli za postopek proti Alnajjaru, niso hoteli odgovoriti. Zapisali so, da "nekdanji partner Pašićeve nikoli ni bil povezan z Gibanjem Svoboda, niti ni bil vabljen na naše dogodke. Tako tudi ni bil vabljen na dogodek na dan volitev. Prepričani smo, da je treba ljudi ocenjevati po njihovih dejanjih, ne pa po dejanjih njihovih partnerjev, znancev ali prijateljev. Faila Pašić je sicer dolgoletna humanitarna aktivistka."