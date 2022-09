Na zabavi Gibanja Svoboda tudi Palestinec, obdolžen posilstva mladoletnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fotografije zmagovite noči Gibanja Svoboda po parlamentarnih volitvah razkrivajo, da je tik ob zdajšnji predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič in nekdanji podpredsednici Marti Kos stal 26-letni Mustafa Alnajjar, ki je v sodnem postopku zaradi utemeljenega suma posilstva mladoletnice. "Kaj mislite, kako se počuti ta punca, potem ko ji je to storil, ona pa ga vidi tik ob vodilnih iz Gibanja Svoboda na njihovem volilnem slavju?" se sprašuje prijateljica žrtve, ki Alnajjara tudi osebno pozna.

"Ne dovolim, da objavite moje ime, sicer bo zoper vas vložena tožba. Tako so mi dejali pri odvetniški družbi Čeferin," je novinarju tednika Reporter Nenadu Glücksu med preverjanjem resničnosti zgodbe o policijski preiskavi posilstva mladoletnice dejal osumljenec napada na mladoletnico Mustafa Alnajjar. Sam trdi, da je nedolžen, da mladoletnica laže. Zakaj? Morali bi vedeti več o njej, trdi Alnajjar.

Z leve proti desni: predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, nekdanja podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos, Mustafa Alnajjar Foto: Aleš Puhek

Čeprav je bilo dekle mladoletno, je obiskovalo klube in pilo alkohol, po njegovem mnenju nemoralno obnašanje za Reporter opisuje Alnajjar. Poudarja tudi, da ničesar ne vemo niti o odnosih dekleta z njeno družino. Sam pravi, da je samo človek, ki služi za preživetje, in da verjame, da ga bo sodišče spoznalo za nedolžnega.

"Poskušala sem mu pomagati, usmerjala sem ga v skupine za samopomoč in psihoterapijo, da bi ugotovil, da so te stvari pri nas nesprejemljive," pa je za Reporter dejala Alnajjarova tedanja partnerica Faila Pašić iz Gibanja Svoboda. Ali Pašićeva in Alnajjar res nista več v razmerju, Pašićeva kljub večkratnemu poizvedovanju novinarja Reporterja ni želela povedati.

"Je spolni predator, ženske ob njem niso varne"



Pri Reporterju jim je uspelo priti v stik tudi z žrtvijo domnevnega posilstva, ki pa za javnost primera ni hotela komentirati. Novinarju Glücksu pa je uspelo govoriti s prijateljico žrtve. "Kaj mislite, kako se počuti ta punca, potem ko ji je to storil, ona pa ga vidi tik ob vodilnih iz Gibanja Svoboda na njihovem volilnem slavju?" je dejala prijateljica, ki sicer Alnajjara tudi osebno pozna. Pravi, da ima po njenih besedah "povsem nesprejemljiv odnos do žensk". Kaj to pravzaprav pomeni? "Slovenska sproščena dekleta vidi kot plen, nekoga, ki je 'na voljo'. Je spolni predator, ženske ob njem niso varne," je bil eden izmed odgovorov.

"Kaj mislite, kako se počuti ta punca, potem ko ji je to storil, ona pa ga vidi tik ob vodilnih iz Gibanja Svoboda na njihovem volilnem slavju?" je za Reporter dejala prijateljica napadene mladoletnice. Foto: Aleš Puhek

Alnajjar na proslavi Gibanja Svoboda

26-letnega Alnajjara, ki je Palestinec, v Sloveniji pa je pridobil status azilanta, so fotografi medijev ujeli ob vodstvu stranke Gibanje Svoboda na zmagovito noč po parlamentarnih volitvah 24. aprila letos v ljubljanskem klubu Cvetličarna. Ob današnji predsednici državnega zbora Klakočar Zupančičevi in nekdanji podpredsednici stranke Marti Kos je bil zaradi Faile Pašić, ki je danes zaposlena v stranki Gibanje Svoboda.

Pašićeva in Alnajjar se očitno kljub vsemu še vedno družita, kot smo že omenili, pa na vprašanje, ali sta še vedno par, ni hotela odgovoriti. Kot poroča Reporter, je po poizvedovanjih medijev Pašićeva začela brisati vse skupne fotografije z Alnajjarom s spleta, vendar so nekatere še vedno dosegljive na spletnih družbenih omrežjih. Posilstvo naj bi se zgodilo pred njeno zasebno pisarno v Ljubljani, do katere pa Alnajjar, kot trdi Pašićeva, ni imel dostopa.

Faila Pašić v državnem zboru. Foto: P. J.

"Te stvari so pri nas nesprejemljive"

"Policiji sem pojasnila, da sama nisem imela slabih izkušenj," je za Reporter na vprašanje, ali je Alnajjara ščitila pred policijo, odgovorila Pašićeva. Ta naj bi že pred aprilom letos vedela, v kakšnih postopkih se je znašel njen nekdanji partner. Zakaj ga je potem peljala na volilno srečanje stranke Gibanje Svoboda? "To ni enostavno," je odgovorila za Reporter in poudarila, da sama zelo trpi, ampak da ni mogla ničesar preprečiti in da nima nobenega vpliva na noben postopek.

Pašićeva je tudi priznala, da je sama poskušala priti v stik z dekletom, ki njenega nekdanjega partnerja obtožuje posilstva, da bi izvedela, kaj in kako se je zgodilo, vendar se žrtev z njo ni želela srečati.

Kaj pravijo v Gibanju Svoboda? Pri največji vladni stranki so potrdili, da je Pašićeva zaposlena pri njih. Na večino dodatnih vprašanj Reporterja, recimo o tem, da so v stranki že pred kongresom vedeli za postopek proti Alnajjaru, niso hoteli odgovoriti. Zapisali so, da "nekdanji partner Pašićeve nikoli ni bil povezan z Gibanjem Svoboda, niti ni bil vabljen na naše dogodke. Tako tudi ni bil vabljen na dogodek na dan volitev. Prepričani smo, da je treba ljudi ocenjevati po dejanjih njih samih, ne pa po dejanjih njihovih partnerjev, znancev ali prijateljev. Faila Pašić je sicer dolgoletna humanitarna aktivistka."

Predsednik SDS Janez Janša je sicer maja lani delil spodnji tvit: