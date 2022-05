Borut Pahor meni, da se z nakupom oklepnikov 8x8 boxer ne sme več odlagati, saj je ta investicija po njegovem ključnega pomena za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine kot najpomembnejše zmogljivosti Slovenske vojske, je izpostavil v svojem govoru ob dnevu Slovenske vojske. "S tem bo zagotovljena večja bojna pripravljenost. In ni nepomembno – bolje bo varovala tudi vaša življenja. Potreba ni od včeraj in temelji na ustreznih strokovnih podlagah," je še izpostavil predsednik države in vrhovni poveljnik obrambnih sil.

Naglo poslabšanje varnostnih razmer

Slovenija je varna država in ni neposredno vojaško ogrožena, je poudaril Pahor, a varnostne razmere, ki so se v Evropi in tudi drugod po svetu poslabšale, poglabljajo nevarnosti za sprožitev drugih hibridnih ali vojaških konfliktov, je opozoril.

"Ruska federacija je neizzvano napadla Ukrajino in vojni zaenkrat ni videti konca. Zahodni svet, ki mu pripadamo, se je enotno in ustrezno odzval. Čeprav si vsi želimo, da bi se čim prej našla politična volja za prekinitev vojne in mirno rešitev spora, vojna sproža pomembne politične in varnostne spremembe. Interes Finske in Švedske za članstvo v Natu je samo ena od teh sprememb. In to niso edine napetosti v Evropi in svetu," je opozoril Pahor.

"Zgostitev socialnih in gospodarskih posledic svetovne zdravstvene krize in posledic vojne v Ukrajini poglabljajo nevarnosti za sprožitev drugih hibridnih ali vojaških konfliktov. Naj si Slovenija še tako iskreno prizadeva za mirno reševanje vseh sporov, ne sme si zatiskati oči pred sedanjimi napetimi razmerami," je še dejal Pahor. Foto: STA

"Potreba po boxerjih ni od včeraj"

V teh nepredvidljivih razmerah je z vidika varnosti Slovenije po Pahorjevi oceni zato bistveno, da imamo izurjeno, usposobljeno, opremljeno in moralno motivirano SV, da smo zanesljiv zaveznik v zvezi Nato ter da smo aktiven član EU, ki že skoraj 80 let neprekinjeno zagotavlja mir, varnost in blaginjo evropski družini narodov.

V zadnjih letih so se na področju obrambe v Sloveniji zgodili zelo veliki premiki. "DZ je s sprejetjem nekaterih ključnih strateških dokumentov začrtal sodoben in dolgoročni razvoj Slovenske vojske," je dejal Pahor in poudaril še, da je bil po dolgih letih oklevanj naposled sprejet sistemski zakon, ki zagotavlja materialno podlago za nujno potrebne investicije za opremo slovenskega vojaka, njegovo oborožitev in zmogljivost Slovenske vojske za obrambo države.

V ta pomemben okvir sodi tudi nakup oklepnikov boxer. Investicija je, kot pravi Pahor, ključnega pomena za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine kot najpomembnejše zmogljivosti SV.

"S tem bo zagotovljena večja bojna pripravljenost. In ni nepomembno – bolje bo varovala tudi vaša življenja. Potreba ni od včeraj in temelji na ustreznih strokovnih podlagah. Intenzivnejše aktivnosti potekajo že več let. Kot vrhovni poveljnik obrambnih sil ostajam pri moji podpori tej investiciji in menim, da nakupa ne smemo več odlagati," je še dejal.

Dan Slovenske vojske obeležujemo vsako leto 15. maja, na dan, ko se je leta 1991 začelo usposabljanje prve generacije slovenskih vojaških obveznikov v učnem centru Teritorialne obrambe na Igu pri Ljubljani ter v Pekrah pri Mariboru. Foto: STA

Golob in Mesec nasprotujeta nakupu oklepnikov

Kandidat za mandatarja Robert Golob je minuli teden obrambnega ministra Mateja Tonina sicer pozval, naj se vzdrži podpisovanja dolgoročnih pogodb za nakup bojnih vozil boxer.

Dejal je, da si želi, da bi vlada, ki je v odhajanju, prisluhnila pozivu, naj ne dela škode, če že ne želi prisluhniti volji ljudstva. "Naše stališče je zelo jasno," je dejal Golob in poudaril, da tega nakupa zaradi spremenjenih okoliščin, ki so se spremenile v primerjavi z obdobjem, ko je bila odločitev sprejeta, ne podpirajo in da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da svoje stališče uveljavijo. "Vsak normalen in dober gospodar bi to upošteval in ne povzročal ekonomske škode svoji državi. Ali v tej vladi premorejo ta kanček razuma, bodo pokazali sami v naslednjih dneh," je še povedal Golob.

Z Golobom se je strinjal tudi Mesec. "Tudi na točki, kjer smo si bili nasproti, pri vprašanju oklepnikov, smo prišli do zaključka, da koalicija v nastajanju nakupu oklepnikov nasprotuje," je povedal glede nakupa boxerjev.