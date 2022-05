Te besede Ljubice Jelušič Marjanu Šarcu zagotovo ne bodo všeč #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po današnjih koalicijskih pogajanjih je pričakovati končni kadrovski razrez in imena ministrskih kandidatov. Med kandidati za stolček ministrstva za obrambo se omenja poraženca tokratnih volitev, prvaka LMŠ Marjana Šarca. Kot so na Planet TV že poročali, njegov zvesti sekretar v kabinetu Damir Črnčec, nekdanji šef Sove in svetovalec na Generalštabu Slovenske vojske, že sestavlja seznam vseh novozaposlenih na ministrstvu za obrambo.

Nekdanja obrambna ministrica Ljubica Jelušič ni prepričana, da je Šarec primeren za obrambnega ministra. "Legitimitete z volitev tukaj ni. Da bi za človekom stala neka močna politična moč, močna stranka, ne moremo govoriti. O strokovnosti, ki bi bila potrebna za področje obrambe, zaščite in reševanja, pa tudi ne," je v oddaji Planet 18 pojasnila Jelušičeva.

Ob tem je opozorila še na Damirja Črnčeca, človeka, ki stoji za Šarcem: "Damjan Črnčec je zelo samostojen človek, ki običajno nadzira druge, in zdaj me zanima, kdo je sposoben nadzorovati njega."

Jelušičeva: Minister Tonin je konkretno opravil svoje delo

Jelušičeva je komentirala tudi delo zdajšnjega ministra za obrambo Mateja Tonina: "Na krilih zmagoslavja najbrž ministru Toninu nihče ne bo hotel priznati njegovega dela in njegovih zaslug. Upam si reči, da je on za dve leti svojega ministrovanja zelo korektno opravil svoje delo."

"V tem trenutku se mnogi ne zavedajo, da bo ravno pri področju obrambe treba dati več denarja, več resursov, več ljudi bo treba usposobiti in bolj bo treba delati za svojo obrambo. Tako kot smo počeli do zdaj, s figo v žepu, s pričakovanjem, da bodo druge države skrbele za našo obrambo, ne bo šlo več naprej," je še izpostavila Jelušičeva.