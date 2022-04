Tonin: To bi bil prvi kamen spotike prihodnje koalicije

"Če bi tukaj ravnal politikantsko, potem bi dvignil roke in bi rekel izvolite. In to bi bil zagotovo prvi kamen spotike, kjer bi se nova koalicija – glede na stališča Levice in Socialnih demokratov – zagotovo spopadala in sporekla. In vojska si tega ne more privoščiti. To delam zaradi odgovornosti do slovenskih vojakov in vojske," je svojo odločitev o podpisu 343 milijonov evrov težke pogodbe za nakup 45 oklepnih vozil še pred menjavo vlade v oddaji 24ur Zvečer pojasnil obrambni minister Matej Tonin. Političnega konsenza na to temo namreč ni, Toninu očitajo tudi, da nima več legitimnosti za podpis takšne pogodbe.

Ustavno sodišče je odločilo, da sklep državnega zbora, ki je prepovedal referendum o zakonu o ratifikaciji sporazuma z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), ni v neskladju z ustavo. Presojo ustavnosti je zahtevala Levica, ki je zahtevala tudi zakonodajni referendum, ker da je načrtovani nakup osemkolesnikov predrag.

Po odločitvi ustavnega sodišča so v torek z obrambnega ministrstva sporočili, da bo vlada za nameravani nakup 45 osemkolesnikov tipa boxer odštela 343,4 milijona evrov skupaj z DDV, oklepnike pa bo Slovenija dobivala in odplačevala v prihodnjih štirih letih.

"Saj se ne mudi, ampak preprosto že vse skupaj predolgo časa čaka in tukaj ni več prostora za neke politične kalkulacije, ker varnost vojakov ni naprodaj. Zaradi vseh teh manevrov Levice se trudimo že več kot eno leto. Tudi eno leto je bilo izgubljeno in tudi danes so ugledni profesorji povedali, da imamo praktično vsa pooblastila, da ta projekt tudi dokončamo in da tukaj ni nobenih ovir. Tudi če bi se parlament že oblikoval, bi se to štelo za opravljanje tekočih poslov, ker so bile vse stvari v parlamentu potrjene in gre zdaj le še za formalni dokončni podpis pogodbe," je svojo odločitev o podpisu pogodbe pred oblikovanjem nove vlade pojasnil minister Matej Tonin.

Tonin: Če bi s tem podpisom čakal, bi se nam ponovila ista zgodba

Tonin se je odzval tudi na očitke, da nima več pristojnosti za podpis takšne pogodbe. Poudaril je, da je državni zbor o teh stvareh že odločil in da gre zgolj še za formalni končni podpis.

"Z varnostjo vojakov se preprosto ne moremo igrati. V sodobnih vojskah vojaki ne hodijo peš, niti ne jezdijo na konjih ali se ne prevažajo na tovornjakih, ampak se vozijo v oklepnikih. In Slovenska vojska jih nujno potrebuje. In enkrat smo to vajo že imeli, pa je potem Levica izsilila leta 2018, da ne bodo glasovali za Marjana Šarca, če se ta projekt ne ustavi. Če bi jaz s tem podpisom čakal, bi se nam – glede na prihodnje koalicijske partnerje – ponovila ista zgodba in tega si preprosto ne moremo več privoščiti. Zaradi teh političnih kalkulacij smo izgubili že štiri leta. V sedanjih okoliščinah je to absolutno nesprejemljivo," je še pojasnil minister.

Vozila tipa boxer naj bi Slovenija dobila do leta 2026. Foto: OCCAR

Na podpis Tonina se je odzval tudi najverjetnejši kandidat za mandatarja Robert Golob, ki sicer napoveduje, da bo vlado sestavil v rekordno hitrem času, do sredine junija. Obrambnega ministra je zato pozval, naj se pred formiranjem nove vlade vzdrži podpisovanja dolgoročnih pogodb za nakup orožja.

"Dejansko delam s tem uslugo gospodu Golobu. Če bi tukaj ravnal politikantsko, potem bi dvignil roke in bi rekel izvolite. In to bi bil zagotovo prvi kamen spotike, kjer bi se nova koalicija – glede na stališča Levice in Socialnih demokratov – zagotovo spopadala in sporekla. In vojska si tega ne more privoščiti. To delam zaradi odgovornosti do slovenskih vojakov in vojske. Razumem njegovo komunikacijo, ampak oni bodo v prihodnosti vedno lahko rekli, da je to podpisal Tonin. To je stvar prejšnje vlade. Vedno se bodo lahko izgovarjali na nas," je povedal Tonin.

"Z vsakim dnem, ko čakamo, se cena lahko poviša"

Med drugim je Tonin izpostavil, da poznejše naročilo pomeni še nekoliko višjo ceno oklepnikov: "Z vsakim dnem, z vsakim mesecem, ko čakamo, se ta cena lahko poveča, če te pogodbe ne podpišemo. In jaz mislim, da smo izpogajali izjemno dobro ceno in da je to vsekakor za Slovenijo dober projekt. Takšnih vozil ne uporablja samo Slovenija, uporabljajo jih tudi Združeno kraljestvo, Nemčija in Nizozemska. Mi ne kupujemo za naslednjih pet ali pa deset let, ampak kupujemo za 20 in več let in zato ne moremo kupovati nekih starih modelov, ampak smo se odločili za tisti oklepnik, ki je v danem trenutku najboljši na trgu in ki omogoča največjo zaščito vojakom."

V času obrambnega ministra Karla Erjavca se je pri nakupu zataknilo, ker naj v pogodbi ne bi bilo protikorupcijske klavzule. Kot je zagotovil Tonin, so v izogib vsem očitkom za pomoč zaprosili Natovo organizacijo Okar, ki to ureja za vse preostale članice Nata.