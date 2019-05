Pahor strankam poslal predlog sprememb volilne zakonodaje, sestali naj bi se v četrtek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor je pogajalcem strank danes poslal predlog sprememb volilne zakonodaje, ki ga je pripravilo ministrstvo za javno upravo. Gre za predlog sprememb volilnih okrajev in predloga za ukinitev okrajev z uvedbo relativnega ali absolutnega prednostnega glasu. O rešitvah se bodo pri Pahorju posvetovali predvidoma v četrtek.

Predsednik republike, minister za javno upravo Rudi Medved in pogajalci parlamentarnih strank naj bi se o predlaganih spremembah posvetovali predvidoma v četrtek popoldne, razen če bi vodstva parlamentarnih strank in poslanskih skupin ocenile, da potrebujejo za preučitev predlogov sprememb pred drugim krogom usklajevanj več časa, so v sporočilu za javnost navedli v uradu predsednika.

Medtem ko sta bila predloga glede uvedbe prednostnega glasu skoraj pripravljena že v začetku meseca, pa so na ministrstvu za javno upravo nazadnje pripravili še predlog za spremembo območij volilnih okrajev. Minister je predlog danes predstavil koaliciji, in sicer na primeru tretje in osme volilne enote, v prihodnjih mesecih pa bodo pripravili razrez okrajev še za druge volilne enote.

Večina strank je bolj naklonjena ukinitvi volilnih okrajev

S predlaganim razrezom so po Medvedovih ocenah bistveno zmanjšali sedanje razlike med velikostjo okrajev ter v dobršni meri zadostili zahtevi ustavnega sodišča, da zagotovijo enakost volilne pravice za vse. Tako so volilni okraji v skladu s spremembo relativno medsebojno primerljivi, morda z 10-odstotnim odstopanjem oz. toleranco. V enem volilnem okraju bi bilo povprečno okoli 19.000 volivcev, je pojasnil minister.

Za zdaj pa kaže, da je večina strank bolj kot preoblikovanju volilnih okrajev, kar bi lahko storili z najmanj 46 poslanskimi glasovi, naklonjena ukinitvi okrajev in uvedbi prednostnega glasu. Za slednje morajo spremeniti zakon o volitvah v državni zbor, za kar pa je potrebnih najmanj 60 poslanskih glasov.

Prioritetno se za ukinitev okrajev in uvedbo prednostnega glasu zavzemajo v LMŠ, SMC, Levici, SAB, NSi in SNS. Uvedbi relativnega prednostnega glasu tudi v SD ne zapirajo vrat. Koalicija je sicer danes pozdravila pripravo več možnih predlogov.