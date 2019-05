Pahorju bo svetovala Vlasta Nussdorfer

Pahor je Nussdorferjevo imenoval kot nepoklicno funkcionarko, kar pomeni, da za svoje delo ne bo prejemala plačila. Pahor se je z Nussdorferjevo dogovoril za sodelovanje zlasti na področjih človekovih pravic, humanitarnih dejavnosti in socialne politike.

Nussdorferjeva je pred tem delovala kot varuhinja človekovih pravic, bila je državna tožilka in predsednica društva Beli obroč Slovenije.

Isti status, kot ga bo imela Nussdorferjeva, imajo v kabinetu predsednika države še Boštanj Žekš, Ernest Petrič in France Arhar.

Kakšno vlogo imajo svetovalci pri Pahorju, ki svojo funkcijo opravljajo kot nepoklicni funkcionarji:

- Boštjan Žekš, nekdanji predsednik SAZU, večkratni minister in univerzitetni profesor, ki s predsednikom Pahorjem sodeluje kot svetovalec predvsem za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,

- Ernest Petrič, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, strokovnjak za mednarodno pravo in mednarodne odnose, univerzitetni profesor in dolgoletni diplomat, ki je svetovalec predsednika republike na področjih mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, odnosov s sosedi, razmerami v regiji in prihodnostjo Evropske unije,

- France Arhar, nekdanji guverner Banke Slovenije in finančni ter bančni strokovnjak, ki predsedniku svetuje na področjih gospodarstva in financ.