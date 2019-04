Pahor na obisku v Bosni in Hercegovini

Predsednik republike Borut Pahor danes začenja dvodnevni delovni obisk v Bosni in Hercegovini. V Sarajevu se bo danes srečal s tričlanskim predsedstvom BiH in imel pogovor z mladimi, v sredo se bo udeležil Sarajevskega poslovnega foruma 2019, kjer bo imel tudi otvoritveni govor.

Prvo srečanje Pahorja z novim predsedstvom BiH bo priložnost za poglobitev dvostranskega sodelovanja med državama in za pripravo na vrhunsko zasedanje voditeljev držav procesa Brdo-Brioni, ki bo 8. in 9. maja v Tirani.

Poleg razprave o osnutku zaključne politične deklaracije voditeljev na vrhu procesa Brdo-Brioni, ki mu Pahor sopredseduje, bodo osrednje teme pogovorov s predsedstvom BiH še ocena dvostranskega sodelovanja med državama, ocena predsedstva BiH o evropski perspektivi BiH ter ocena procesa širitve EU ter političnih, gospodarskih in varnostnih razmer na Zahodnem Balkanu.

Dobil se bo tudi s predstavniki mladih in organizacij, ki delajo z mladimi

Na povabilo regionalne mladinske mreže South Eastern European Youth Network in Inkubatorja družbenih inovacij MUNJA pa bo imel predsednik republike ob 18. uri pogovor s predstavniki mladih in organizacij, ki delajo z mladimi. Na pogovoru z naslovom Perspektiva mladih in sodelovanje med narodi za prihodnost Bosne in Hercegovine bodo govorili o spravi kot temelju prihodnosti države.

Odnosi med Slovenijo in BiH veljajo za tradicionalno dobre. Blagovna menjava med državama je lani po podatkih spletnega portala Izvozno okno znašala rekordnih 1,34 milijarde evrov. Od tega je bil izvoz vreden skoraj 783 milijonov evrov, uvoz pa dobrih 560 milijonov evrov. V prvem mesecu letošnjega leta je izvoz dosegel dobrih 57 milijonov evrov, uvoz pa dobrih 42 milijonov evrov. Skupno je blagovna menjava januarja dosegla dobrih 99 milijonov evrov.