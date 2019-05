Pahor in Steinmeier za bolj povezano Evropo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor in njegov nemški kolega Frank-Walter Steinmeier sta se na današnji novinarski konferenci v predsedniški palači zavzela za bolj povezano Evropo. Ponovno sta pozvala k udeležbi na evropskih volitvah, a sta se ob tem strinjala, da je treba idejo Evropske unije krepiti ves čas, ne le pred volitvami.

Nemški predsednik priznava nujnost politične razprave o prihodnosti EU in da se lahko preko konstruktivnih razprav krepi povezanost. Opozoril je, da v luči prihodnjih izzivov, med njimi podnebne spremembe, migracije in digitalna prihodnost, države same ne bodo mogle najti primernih rešitev ali imeti pomemben glas v svetu, to je mogoče le skupaj.

"V Evropski uniji so samo majhne države in države, ki še niso spoznale, da so majhne," je Steinmeier dejal glede domnevne prevlade velikih držav nad majhnimi v povezavi. Opozoril je, da je najlažje najti rešitve na izzive hitro spreminjajočega se sveta s sodelovanjem.

"Najboljša ideja, ki se je na tej celini kadarkoli porodila"

"Mogoče je ideja o skupni Evropi najboljša ideja, ki se je na tej celini kadarkoli porodila," je dejal, ko je spomnil na stoletja vojn in konfliktov ter Schumanovo deklaracijo o trajnem miru med evropskimi narodi. Pri tem pa je opozoril, da je treba vedno znova sebi in mlajšim rodovom pojasnjevati, da ni nič večno ali samoumevno.

Pahor je dodal, da se mladi v Sloveniji zavedajo izjemnosti prihajajočih evropskih volitev in da je zavedanje, da Evropa nudi mir, varnost in razvoj, bolj prevladujoče kot pred leti.

Foto: STA

"Tudi pri mladi generaciji, ki nima neposredne izkušnje z grenkimi časi zgodovine, se je okrepilo spoznanje, da imajo neke vrste odgovornost, vsekakor pa pravico, da se tokrat izrečejo glede temeljnega vprašanja, v katero smer naj gre Evropska unija," je povedal.

Predsednik republike je ob tem izrazil prepričanje, da bo tokratna volilna udeležba višja v primerjavi s prejšnjimi.

Po oceni Steinmeierja pa lahko brexit služi tudi kot učna lekcija. Mladi se namreč niso udeležili referenduma, čeprav so večinsko podpirali obstanek Združenega kraljestva v Evropski uniji. "Mogoče lahko preko tega posredujemo sporočilo, da so volitve pomembne," je dodal.

Steinmeier je izpostavil pogovore z mladimi

Predsednika sta se strinjala, da je treba promovirati idejo Evropske unije tudi, ko ni ravno predvolilni čas. Oba sta ob tem delila svoje izkušnje s srečanj z mladimi. Pahor je tako med drugim izpostavil, da osnovnošolce ali dijake vabi, naj gojijo tako slovensko kot evropsko identiteto. Steinmeier pa je izpostavil pogovore z mladimi, ki morda zaradi manj možnosti nimajo nujno neposredne izkušnje z Evropsko unijo, kot so na primer izmenjave.

Steinmeier je v luči razcepa, pred katerim je Evropska unija, izrazil veselje, da bosta lahko skupaj s Pahorjem o prihodnosti povezave spregovorila tudi z mladimi in spoznala njihov pogled na Evropo. "Vedno znova moramo preverjati, ali je to, kar mi delamo za Evropo, to kar mlade generacije pričakujejo od Evrope," je poudaril.

Foto: STA

Glede dvostranskih odnosov med državama sta predsednika izpostavila, da ni odprtih vprašanj. Državi pa povezuje prijateljstvo, pomembno gospodarsko sodelovanje in skupna stališča glede nekaterih sodobnih izzivov, kot na primer ohranitev multilateralizma, ki vzdržuje red, varnost in mir, je dejal Pahor.

Predsednik republike je še spomnil na podporo Nemčije, ki jo je prejela Slovenija v času osamosvajanja in kasneje na poti v Evropsko unijo, ki se ji je pridružila pred 15 leti. Steinmeier je ob 15-letnici Slovenije v EU ocenil, da sta državi v teh letih oblikovali tesne stike.

Predsednika sta sicer na srečanju med drugim spregovorila tudi o Zahodnem Balkanu in evropski perspektivi, varnostni in stabilnosti, brexitu in migracijah.

To je prvi uradni obisk Steinmeierja v Sloveniji, ki se je pred tem v Sloveniji leta 2017 v vlogi predsednika mudil na pobudi Brdo Brioni. Po napovedi Pahorja pa bo Steinmeier Slovenijo ponovno obiskal že v začetku junija kot gost pobude Tri morja.



Steinmeier se bo danes sestal še s predsednikom vlade Marjanom Šarcem. Popoldne pa bosta Pahor in Steinmeier preživela v Posočju, kjer bosta v Kobaridu obiskala muzej, v Bovcu pa podjetje Mahle Letrika Bovec, ki je del nemške skupine Mahle.



Prvi dan obiska nemškega predsednika v četrtek je med drugim zaznamovala objava poziva predsednikov držav članic EU državljanom, naj se udeležijo evropskih volitev. Med prvimi podpisniki poziva, ki je nastal na pobudo Steinmeierja, je bil tudi Pahor.



Predsednika sta v četrtek zvečer na koncertu ob dnevu Evrope, ki ga obeležujemo 9. maja, skupaj proslavila ta dan ter nagovorila udeležence koncerta.