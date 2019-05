Pahor in Steinmeier: državljani bodo odločali o prihodnosti Evrope

Predsednik republike Borut Pahor in nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier sta danes v Ljubljani pozvala državljane in državljanke Evropske unije, naj se udeležijo evropskih volitev. Poudarila sta tudi pomen danes objavljenega poziva 21 predsednikov držav članic, ki med drugim izraža skupno prepričanje o nujnosti EU.

Predsednik Borut Pahor je poudaril, "da se je prvič v 40 letih, odkar odhajajo Evropejke in Evropejci na evropske volitve, zgodilo, da smo vsi predsedniki držav članic podpisali skupen poziv državljankam in državljanom Evrope, da jo z udeležbo na volitvah tudi podprejo".

Nadaljeval je, da to tudi kaže skupno prepričanje, da smo se znašli pri evropski prihodnosti na pomembnem razpotju in da bo od evropskih volitev odvisno, v katero smer bo krenila EU.

V Evropi v teh mesecih veliko visi na nitki

Čeprav se običajno sprašujemo, kaj lahko dobimo od Evrope, pa smo se po Pahorjevem mnenju znašli v položaju, ko lahko mi damo nekaj Evropi. "To je naš glas. Ta glas da lahko prav vsak od nas," je dodal.

"Pojdimo na volitve," se je pridružil pozivu nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, ki je danes začel dvodnevni uradni obisk v Sloveniji.

Oba predsednika pozivata k udeležbi na prihajajočih evropskih volitvah. Foto: STA

O pozivu predsednikov je nemški predsednik dejal, da v njem spominjajo, da v Evropi v teh mesecih veliko visi na nitki. "Državljani in državljanke bodo odločali o različnih osnutkih o prihodnosti Evrope. Mi, 21 podpisanih predsednikov, smo se strinjali, da Evropa potrebuje politično razpravo in pravo usmeritev in o tem naj odločajo volitve," je dodal.

Drugi dan obiska bo namenjen uradnim pogovorom, ko bosta predsednika izmenjala mnenja o vprašanjih, povezanih s trenutnim stanjem in prihodnostjo Evropske unije po volitvah v Evropski parlament konec maja. Govorila bosta tudi o razmerah v mednarodnem okolju, še posebej na Zahodnem Balkanu, in možnostih ter pripravljenosti držav te regije za vključitev v evroatlantske povezave.

Svečano večerjo bo spremljal bogat jedilnik domačih jedi



V čast nemškemu predsedniku bo Pahor danes v predsedniški palači gostil svečano večerjo.



Povabljeni bodo imeli na jedilniku na voljo v hodu predjedi belušno strjenko na kremi rumenega korenja s sirnimi hrustavčki in mlado solato s prepeličjim jajcem, sledi hod oradinega fileja na šavorju ob spremljavi popečene bele polente ob paradižnikih in baziliki.



Glavna jed bo sestavljena iz telečjega medaljona na praženih jurčkih in riževih kroglic, nadevanih z zelišči in mladim sirom. Na izbiro bosta dve sladici - kefirjeva pena z yazu sokom ob jagodni kremi in čokoladni ganache na biskvitu ob svežem jagodičevju.



Jedi bodo spremljala domača vina, kot so zelen, modra frankinja in rumeni muškat.

Poziv k večjemu sodelovanju znotraj meja Evropske unije

Steinmeier je opozoril tudi na simbolnost današnjega dne, ko vsa EU praznuje dan Evrope, ter dodal, da si želi Nemčija skupaj s Slovenijo in drugimi partnerji več sodelovanja v Evropi in da ne bomo nazadovali ali se videli kot tekmeci in nasprotniki.

Nemški predsednik je imel danes na programu tudi srečanje s predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom, drevi pa bosta skupaj s Pahorjem nagovorila obiskovalce koncerta v okviru dneva Evrope v Ljubljani.

Nemškega predsednika je v državnem zboru danes sprejel tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan. Foto: STA

Predsednika bosta o prihodnosti Evrope spregovorila tudi na fakulteti za družbene vede, ko bosta sodelovala na pogovoru v okviru Tedna Evrope.

Steinmeier se bo v jutri srečal še s predsednikom vlade Marjanom Šarcem. Popoldne pa bosta Pahor in Steinmeier preživela v Posočju, kjer bosta v Kobaridu obiskala muzej, v Bovcu pa podjetje Mahle Letrika Bovec, ki je del nemške skupine Mahle.