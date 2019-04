Mladi in volitve: sploh vedo, koga volijo? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi volivci ne ločijo niti med predsednikom in poslancem. Sliši se presenetljivo, vendar ni čisto tako. Zadnja raziskava v populaciji od 14 do 29 leta kaže, da praktično polovice politika niti najmanj ne zanima. Imajo pa občutek, da jih politika spregleduje.

Slovenci slovimo po nizki udeležbi na volitvah. Še posebej evropskih. Z zgolj 24 odstotno udeležbo smo na zadnjih evropskih volitvah pristali na 24. mestu. Za ta rezultat so v veliki meri odgovorni tudi mladi in njihova politična apatija.

Mesec: To je opomin vsem nam

Foto: STA Medtem, ko se vlada ukvarja s prisluškovalnimi aferami, menjavami vodilnih državnih uradnikov v vojski in policiji, mladi na zadnje mesto postavljajo ravno nacionalno varnost in krepitev oboroženih sil.

"Mislim ,da je to opomin vsem nam, ki se s politiko profesionalno ukvarjamo. Očitno stvari ne predstavljamo dovolj jasno, dovolj razumljivo, dovolj zanimivo, da bi mlade pritegnile," je za Planet povedal Luka Mesec, koordinator stranke Levice.

Bo humor dovolj?

Letos so v Evropskem parlamentu začeli z akcijo Tokrat gremo volit. K sodelovanju so povabili tudi "vplivneže", ki naj bi mladim preko spletnih medijev približali politiko na razumljiv in zanimiv način.

"Da smo vsi aktivni člani te družbe in da jo moramo dobro spoznat, da moramo videt, kje živimo in na kakšen način," razlaga Ula Furlan.

"Velikokrat slišim kakšen komentar, to pa nismo vedeli, kako je s tem. Ali pa da nismo vedeli, da je ta poslanec, dokler ga nismo videli v oddaji Tedn z Juretom Godlerjem. In humor je mislim tista primarna stvar, s katerim se mladim lahko približa tisto o čemer ne vedo veliko," meni Jure Godler.

Pa bo humor dovolj, da mlade tokrat prepriča, da njihov glas šteje in da gredo na volitve?