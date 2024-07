Macron je plačal ceno katastrofalne napake

Uspeh francoske skrajne desnice v prvem krogu parlamentarnih volitev je posledica dolgoletnega procesa njene detoksikacije oziroma omilitve najskrajnejših stališč vodje Nacionalnega zbora Marine Le Pen, ocenjuje Siolov kolumnist Branko Soban. Poleg tega so etablirane stranke ignorirale vse močnejšo skrajno desnico in podcenjevale ekonomske težave običajnih ljudi. Soban kljub temu ocenjuje, da Nacionalni zbor zaradi mobilizacije volivcev levih in sredinskih strank pred drugim krogom volitev ne bo dosegel absolutne večine v parlamentu.

"Predsednik Emmanuel Macron je naredil katastrofalno napako. Hazardiral je in izgubil. Po evropskih volitvah je razpisal parlamentarne volitve, ne da bi se s komerkoli posvetoval, tudi z lastno koalicijo Skupaj. Mislil je, da bodo ljudje glasovali proti Le Penovi, in se hudo zmotil. Tudi levica je namreč v štirih urah po razpisu volitev oblikovala koalicijo, čeprav se sicer te stranke težko karkoli dogovorijo," pravi Soban. Tako ni izgubil samo proti skrajni desnici, ki je dobila tretjino glasov, temveč tudi proti zavezništvu skrajne levice, socialistov, komunistov in zelenih, ki so z 28 odstotki za sedem odstotnih točk prehiteli njegovo sredinsko koalicijo.

Ne gre za volitve, gre za referendum

Sredinske in leve stranke bodo v drugem krogu prisiljene sodelovati, zato Soban ne pričakuje absolutne parlamentarne večine za Nacionalni zbor Le Penove. Kako kritične so razmere, je opozoril predsednik levosredinske stranke Javni prostor Raphaël Glucksmann, ki je po prvem krogu dejal, da v nedeljo ne gre več za volitve. "Gre za referendum, kakšno Francijo hočemo. Ali bomo deželo Victorja Hugoja, Voltaira, Rabelaisa, francoske revolucije prepustili privržencem Le Penove?"

Od enega do 33 odstotkov

Nacionalni zbor pa bo po oceni Sobana ostal najmočnejša politična sila, ker gre za širši fenomen rasti skrajne desnice, ki ga gledamo tudi na Nizozemskem, v Nemčiji in Italiji. "Leta 1980 je imela skrajna desnica v Evropskem parlamentu enoodstotno podporo, leta 2010 desetodstotno, zdaj ima že tretjinsko. To je strahoten skok, ki ga nihče noče videti. Vsi si pred tem zatiskajo oči," pravi nekdanji novinar Dela.

"Mnogi so zgroženi in šokirani, kar je seveda napaka. Šokirani in zgroženi bi morali biti prej. To je namreč proces. Zmaga Nacionalnega zbora Le Penove, ki še ni dokončna, to je že treba povedati, se je rojevala več let, ni od včeraj. Le Penova je bila že dvakrat v drugem krogu predsedniških volitev in bo še tretjič, v tretje gre rado," pravi Soban.

Marie Le Pen je leta 2015 iz stranke izključila svojega očeta in ustanovitelja Nacionalne fronte Jean-Marieja Le Pena, ki je simpatiziral z nacisti. Foto: Reuters

Umor očeta

Po njegovih besedah je Le Penova v zadnjem desetletju vodila spretno politiko in bila zelo vztrajna. Prelomnica se je zgodila leta 2015. Takrat je iz stranke izključila svojega očeta in ustanovitelja Nacionalne fronte Jean-Marieja Le Pena, ki je simpatiziral z nacisti. Retorično mehčanje stališč je tri leta kasneje prineslo preimenovanje stranke v Nacionalni zbor, a njena politika se ni bistveno spremenila, opozarja Soban.

Vojna elit

Težava uveljavljenih strank je, da ne prisluhnejo težavam navadnih ljudi, ki se soočajo s stanovanjsko krizo in inflacijo. "Elite se gredo vojne, nikogar ničesar ne vprašajo. Etablirane stranke delajo za svoje koristi, ne za ljudi. V takšnih situacijah se rojevajo populisti in nacionalisti, ki za zapletene težave ponujajo enostavne rešitve in tako pridobivajo glasove," pravi Soban.

Izgubljeni Macron ne zna kot Sanchez

Največji poraženec je torej Macron, ki mu ni uspela podobna igra kot pred letom španskemu predsedniku vlade Pedru Sanchezu. Temu je uspelo s šok terapijo razpisa predčasnih volitev in opozarjanjem pred skrajno desnico oblikovati levosredinsko vlado. "Macron je popolnoma izgubljen. On je bivši bančnik, pripadnik finančne elite, živi v svojem svetu in ne pozna težav navadnih Francozov in predmestij," še pravi Soban.