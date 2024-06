V Franciji danes poteka prvi krog predčasnih parlamentarnih volitev, na katerih bi lahko slavila skrajna desnica. Udeležba je bila do 17. ure rekordna, skoraj 60-odstotna in s tem mnogo višja kot na volitvah pred dvema letoma, kažejo podatki notranjega ministrstva.

Glede na podatke, ki jih je objavilo notranje ministrstvo, je bila do 17. ure volilna udeležba 59,39-odstotna, kar je za približno 20 odstotnih točk več kot na parlamentarnih volitvah ob istem času pred dvema letoma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To kaže, da bi bila lahko končna udeležba v prvem krogu volitev po zaprtju volišč okoli 67,5-odstotna, kar je rekordna udeležba, ocenjuje javnomnenjski inštitut Ipsos. Na volitvah pred dvema letoma je bila 47,5-odstotna.

Poraz na evropskih volitvah

Visoka volilna udeležba se je nakazovala že opoldne, ko je znašala skoraj 26 odstotkov in bila s tem najvišja v zadnjih 40 letih.

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je za sklic predčasnih volitev odločil po porazu svoje stranke Preporod na evropskih volitvah, na katerih je več kot 30 odstotkov volivcev podprlo skrajno desni Nacionalni zbor (RN).

Številni francoski voditelji in politični veljaki so že dopoldne oddali svoj glas, med njimi Macron, premier Attal ter voditelja RN Marine Le Pen in Jordan Bardella.

Prvi rezultati po 20. uri

Macron je ob oddaji glasu na družbenem omrežju X državljane pozval na volišča. Ta se bodo zaprla ob 20. uri, nakar je pričakovati prve napovedi volilnih izidov.

Premier Attal bo po navedbah njegovega spremstva ob 20. uri podal izjavo na sedežu stranke Preporod, poroča AFP.

Dokončni odgovor o novi sestavi 577-članskega parlamenta bo dal drugi krog 7. julija. Vanj se v primeru, da nihče od kandidatov ne osvoji 50 odstotkov glasov, uvrstita dva najbolje uvrščena in še vsak morebitni kandidat, ki bi zbral podporo vsaj 12,5 odstotka registriranih volivcev.