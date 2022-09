Vučić: Srbija in Slovenija imata odlične odnose

Voditelji držav, ki sodelujejo v pobudi Brdo−Brioni, so danes na srečanju na Brdu pri Kranju poudarili pomen širitve za stabilnost Zahodnega Balkana. EU so pozvali, naj BiH do konca leta dodeli status kandidatke ter uvede brezvizumski režim za celoten Balkan, regiji pa naj stoji ob strani v ekonomski in energetski krizi.

Čeprav se je srečanje na Brdu končalo brez sklepne deklaracije, ga je predsednik Borut Pahor označil za uspešnega. Dejal je, da je zadovoljen in celo srečen, da so se v teh zahtevnih okoliščinah sploh sestali in sprejeli šest sklepov.

Borut Pahor je srečanje gostil skupaj s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem, za slovenskega predsednika je bilo to zadnje v vlogi predsednika republike. Foto: STA

Kot je poudaril, so se osredotočili na tisto, glede česar so bili enotni, in se niso lotevali zadev, kjer med državami obstajajo velike razlike.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na Brdu pri Kranju priredil 11. vrh voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process. Srečanja so se udeležili vsi voditelji pobude, ki so sprejeli šest zaključkov. #BBP pic.twitter.com/O4mG71U1eN — Borut Pahor (@BorutPahor) September 12, 2022

Širitev EU ključna za stabilnost Zahodnega Balkana

Udeleženci vrha so tako sprejeli šest sklepov. Poleg poziva k dodelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini do konca leta in uvedbi brezvizumskega režima za vse države v regiji so Unijo pozvali še, naj Zahodnemu Balkanu stoji ob strani pri blaženju posledic ekonomske in energetske krize.

Širitev EU je po njihovi oceni ključna za stabilnost Zahodnega Balkana in je bolj kot kdajkoli geopolitično vprašanje, so se strinjali. Potrdili so tudi skupno zavezanosti dialogu kot edinemu načinu za premagovanje razlik.

Na Brdo so poleg slovenskega in hrvaškega predsednika prišli še predsednik Albanije Bajram Begaj, trije člani predsedstva BiH Željko Komšić, Milorad Dodik in Šefik Džaferović, predsednik Črne gore Milo Đukanović, kosovska predsednica Vjosa Osmani, predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski in srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Srečanja v okviru pobude, ki jo je leta 2010 s tedanjo hrvaško premierko Jadranko Kosor sprožil Pahor, takrat še kot predsednik slovenske vlade, so od leta 2013 potekala vsako leto, največ pa jih je bilo v Sloveniji.



Namen procesa Brdo−Brioni je pospešiti vključevanje držav Zahodnega Balkana v evroatlantske integracije. Med državami v regiji Kosovo in BiH še nimata statusa kandidatke za članstvo v EU, Srbija in Črna gora sta pri pogajanjih o vstopu v EU najdlje, medtem ko sta Severna Makedonija in Albanija pristopna pogajanja začeli letos poleti.

Vučić: Srbija in Slovenija imata odlične odnose

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danes na tiskovni konferenci po srečanju vrha voditeljev pobude Brdo−Brioni poudaril, da imata Srbija in Slovenija odlične odnose, četudi Ljubljana priznava Kosovo. Glede atmosfere na Brdu pri Kranju je dejal, da je bila ta, kljub številnim razlikam v stališčih in zahtevnejši situaciji, boljša kot lani.

V pogovoru z novinarji na Brdu pri Kranju je Vučić med drugim dejal še, da prebivalci Srbije večinsko nasprotujejo vstopu v Evropsko unijo, pri čemer je ravno Kosovo navedel kot enega od ključnih razlogov za takšno javno razpoloženje.

Kot je dejal, imajo trenutno vsi "polna usta" teritorialne integritete Ukrajine, medtem ko je bila srbska teritorialna integriteta "povožena". Kot je pojasnil, "ljudje v Srbiji te hinavščine ne morejo sprejeti", a dodal, da upa, da bodo v prihodnje ljudje znali prepoznati interes države in ga ločiti od čustev.

Na poizvedovanja novinarjev glede njegove nedavne izjave, ko je po srečanju s Pahorjem v Beogradu na vprašanje o morebitni vpeljavi sankcij proti Rusiji odgovoril, da tega ne more storiti, ko pa Rusija − za razliko od Slovenije − ni kršila ozemeljske celovitosti Srbije, je Vučić dejal, da je šlo za retorični odgovor.

"Ne nas siliti, da vriskamo od sreče, da skačemo v nebo, ker je nekdo priznal Kosovo," je pripomnil Vučić in dodal, da je preostalo odlično, kar se tiče odnosov s Slovenijo, ki jih je označil za prijateljske. Pri tem je še poudaril, da trgovinska izmenjava med državama narašča.