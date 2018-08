Pahor: Naj prevlada duh sodelovanja, ne delitev duhov

Pahor je na predvečer praznika dejal, da združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom skupaj z vrnitvijo Primorske k matični domovini in Maistrovo odločnostjo o Štajerski zaokroža prelomne zgodovinske dogodke, ki so omogočili ozemeljsko celovitost za razglasitev samostojne slovenske države.

Vsak od teh dogodkov izkazuje "modrost o pomenu ljudske povezanosti in enotnosti", zato si Pahor želi, da bi to modrost razumeli tudi za potrebe sedanjega časa, ki ga sicer ne doživljamo kot zgodovinsko prelomnega.

"Dobrodošlo je negovati spoštovanje in sodelovanje"

"Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo in Nato se je še poglobil občutek, da slovenska politika nima velikih nalog in zgodovinskih ciljev, ki nas bi posebej povezovali. Ta občutek je razumljiv, vendar zavajajoč," je opozoril Pahor. Nadaljeval je, da so obdobja, ko je dobrodošlo skrbno negovati spoštovanje in sodelovanje, četudi na prvi pogled pred nami ni očitnih in vidno otipljivih prelomnih zgodovinskih dogodkov, ki bi zahtevali celo narodovo enotnost.

Po Pahorjevem mnenju je tako obdobje zdaj, njegova značilnost pa je povečana nepredvidljivost, saj ne moremo izključiti možnosti, da so pred nami preizkušnje, ki bodo znova zahtevale vso našo pozornost, izkušenost, odločnost in enotnost.

"V takem položaju se moramo zavedati izrednega pomena naše državne suverenosti kot orodja našega nadaljnjega obstanka in napredka. Za Slovenijo je skoraj enakega življenjskega pomena tudi, da jih uspe v Evropi, ki je jamstvo evropskega miru in varnosti, zato je potrebno okrepljeno politično in vsestransko sodelovanje za krepitev naše države," je na slovesnosti ob 99. obletnici združitve Prekmurcev z matico v Črenšovcih še povedal predsednik države.

Slovesnosti so se med drugimi udeležili tudi predsednik DZ Matej Tonin, evropski poslanec Milan Zver, poslanca Dejan Židan in Jožef Horvat ter predstavniki katoliške in evangeličanske cerkve. Foto: STA

Odkrili kip Jožefa Godine in položili venec pod spomenik Jožefa Klekla

Na slovesnosti, poimenovani Spominčice, na kateri so nastopili domači ustvarjalci, so tudi odkrili kip Jožefa Godine, Maistrovega borca, duhovnika in urednika. Pred tem je Pahor položil venec pred spomenik Jožefa Klekla starejšega, čigar publikacije so med ljudmi širile najprej prekmurski in nato slovenski jezik.

Na dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom se spominjamo dogodkov, ko so prekmurski Slovenci plebiscitarno podprli združitev z matičnim narodom. Sedemnajstega avgusta 1919 se je na ljudskem zborovanju v Beltincih zbralo več kot 20 tisoč ljudi in podprlo priključitev Prekmurja matici.