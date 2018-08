Stranke okoli Marjana Šarca želijo čim prej zamenjati Mateja Tonina

Predlog za razširitev dnevnega reda izredne seje DZ je v imenu peterice strank podal vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović. Predsednik DZ Matej Tonin se je na predlog odzval s pojasnilom, da za zdaj poslovniške pogoje za uvrstitev na dnevni red izpolnjujejo le volitve podpredsednikov DZ.

Peterica strank je sprejela Toninovo razlago in hkrati napovedala, da bo še danes zadostila poslovniškim pogojem za uvrstitev tudi razrešitve zdajšnjega predsednika DZ in volitev novega na dnevni red izredne seje. Predlog za razrešitev predsednika DZ mora biti namreč vložen skupaj s podpisi poslancev.

Podporo predlogu za razširitev dnevnega reda je na kolegiju izrekel tudi vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec, proti pa sta bila vodji poslanskih skupin SDS in SNS, Danijel Krivec in Zmago Jelinčič.

Rok za izvolitev predsednika vlade v drugem krogu po junijskih volitvah se izteče v petek opolnoči, zato so nekateri opozarjali na možne zaplete, če bi nekateri s postopkovnimi predlogi na seji zavlačevali.

Na petkovi seji je namreč predvidena tudi obravnava spremembe odloka o zvišanju odhodkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za 35 milijonov evrov, ki bi jih namenili za skrajševanje čakalnih vrst.

Predsednik NSi Matej Tonin je sicer napovedal, da bo s položaja predsednika Državnega zbora odstopil, ko bo prisegla nova vlada. V DZ so pojasnili, da morajo biti pred Toninovim odstopom imenovani podpredsedniki oziroma vsaj eden od njih, ki bo lahko vodil sejo namesto njega.

Tako so tudi v pravnih službah DZ Toninu odsvetovali odstop in tudi njegovo razrešitev do izvolitve vsaj enega podpredsednika. Hkrati so mu pojasnili tudi, da dokler je funkcija predsednika DZ zasedena, ni podlage za vlaganje nove kandidature za to funkcijo niti za odločanje o taki kandidaturi.

Da bi bilo mogoče izvoliti novega predsednika, je torej treba sedanjega razrešiti ali pa lahko odstopi sam. Razreši se z vložitvijo predloga skupine najmanj desetih poslancev, odstopno izjavo pa mora predsednik podati pisno. V primeru predloga razrešitve bi bilo po mnenju pravnih služb, ki so ga pripravili za Tonina, nekorektno na isto sejo kot pogojno uvrstiti še glasovanje o novem predsedniku DZ, "ker gre za negotovo dejstvo".



V primeru odstopa pa je možno na isti seji, na kateri se DZ z njim seznani, izpeljati tudi volitve novega predsednika DZ. Seja se namreč lahko prekine, da lahko v času prekinitve predlagatelji vložijo kandidature.