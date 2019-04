Pahor bo odlikoval ameriškega kongresnika slovenskih korenin

Kot so poudarili v uradu predsednika republike Boruta Pahorja, Paul Gosar velja za enega od najbolj delavnih in učinkovitih članov kongresa. Visoko slovensko odlikovanje bo Gosar prejel za prispevek in sodelovanje pri krepitvi odnosov med Slovenijo in ZDA, za krepitev slovensko-ameriškega prijateljstva in nadaljnjih tesnejših partnerskih odnosov.

Gosar se bo srečal tudi z zunanjim ministrom Cerarjem

Pahor in Gosar bosta nato v soboto v Andražu nad Polzelo slavnostna govornika na slovesnosti, k spominski plošči v spomin osmim članom posadke ameriškega bombnika, ki je pred 75 leti med drugo svetovno vojno strmoglavil na tem območju, pa bosta položila venec.

Kongresnik, ki ga bo na obisku v Sloveniji spremljala žena Maude Gosar, se bo v ponedeljek sestal tudi s predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom in predsednikom parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Matjažem Nemcem, sprejel pa ga bo tudi zunanji minister Miro Cerar. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, se namerava Cerar s kongresnikom pogovarjati o širokem spektru vprašanj dvostranskega ter preostalega sodelovanja med Slovenijo in ZDA.

Gosarjevi stari starši izhajajo iz Slovenije

H krepitvi sodelovanja bo prispevala tudi pred kratkim ustanovljena skupina prijateljstva s Slovenijo v obeh domovih ameriškega kongresa, so prepričani na zunanjem ministrstvu. Gosar bo sicer skupini v predstavniškem domu kongresa sopredsedoval.

Paul Gosar je bil rojen v Wyomingu, njegovi stari starši po očetovi strani pa izhajajo iz Slovenije. V zvezni kongres je bil prvič izvoljen leta 2010 kot pripadnik gibanja čajank, v Washingtonu pa je odločen zaveznik predsednika Donalda Trumpa.