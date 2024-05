Bohinjski občinski svetniki so na četrtkovi seji potrdili predlog občinske uprave, po katerem organizirani poletni turistični prevozi s parkirišč do Bohinjskega jezera ne bodo več brezplačni. Celodnevna vozovnica bo stala dva evra, brezplačna pa bo za otroke do 14. leta in občane.

Občina Bohinj in Turizem Bohinj skupaj z drugimi deležniki že vrsto let izvajata aktivnosti za zmanjšanje količine osebnih vozil na območju Bohinjskega jezera. Tako občina zmanjšuje parkirna mesta ob jezeru, krepi mrežo bolj oddaljenih parkirišč in vse od leta 2018 v poletni turistični sezoni ponuja brezplačne javne avtobusne prevoze do jezera.

Zaradi ukinjanja parkirnih mest na območju jezerske sklede so potrebe po finančnih sredstvih za izvajanje posebnih linijskih prevozov iz leta v leto višje. Ti stroški se letno povečujejo za približno deset odstotkov. Zaradi takšnih pritiskov na občinski proračun, hkrati pa tudi zaradi načrtov o poenotenju na ravni destinacije Julijske Alpe, so se v Bohinju letos odločili za uvedbo plačljivih vozovnic.

Dva evra za ves dan

Cena celodnevne vozovnice, ki bo veljavna 24 ur od prve aktivacije na avtobusu, bo dva evra. Brezplačni pa ostajajo prevozi za otroke do 14. leta starosti in za občane Bohinja, ki bodo morali zaprositi za pridobitev posebne kartice. Vozovnice bo mogoče kupiti prek spleta in v turističnoinformacijskih centrih. Foto: STA Zaračunavanje prevozov se bo začelo v letošnji poletni sezoni, ki bo pilotno obdobje. Na podlagi analize letošnje poletne sezone bodo po potrebi v prihodnje predlagali nove ukrepe oziroma prilagoditve, je povedal bohinjski župan Jože Sodja in dodal, da je uvedba plačljivih vozovnic glede na stroške za proračun nujna.

Pomisleki tudi glede logistike

Bohinjski občinski svetniki so predlog na četrtkovi seji podprli, izrazili pa so tudi nekatere pomisleke. Predsednika Turističnega društva Bohinj Boštjana Mencingerja skrbi, da po uvedbi plačljivih vozovnic ne bo več prave finančne spodbude za obiskovalce, da parkirajo na sicer cenejših, bolj oddaljenih parkiriščih in do jezera pridejo na trajnosten način.

Svetniki so opozorili tudi na logistične težave, ki bi jih obiskovalcem lahko prinesla načrtovani način prodaje vozovnic, saj potniki teh ne bodo mogli kupiti na avtobusu, temveč si jih bodo morali zagotoviti prej, bodisi v turističnoinformacijskem centru, ki so v Bohinju le trije, ali pa prek spletne aplikacije. Ob tem bo ključno izobraziti tudi vse sobodajalce, da bodo znali svetovati in pomagati gostom pri omenjenih novostih.