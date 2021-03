Organizacije za svobodo medijev v pismu Bruslju zaskrbljene zaradi razmer v Sloveniji

Mednarodni inštitut za tisk (IPI) ter še pet vodilnih organizacij za svobodo medijev in novinarskih organizacij v Evropi je danes v pismu Evropski komisiji izrazilo zaskrbljenost zaradi poslabšanja svobode medijev v Sloveniji in vnovičnih napadov premierja Janeza Janše na neodvisnost Slovenske tiskovne agencije (STA).

V pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in podpredsednici komisije za vrednote in preglednost Veri Jourovi so poudarili, da ponavljajoče se blatenje novinarjev ob poskusih vladajoče stranke po vzpostavitvi večjega nadzora nad javnimi mediji v državi vzpostavlja vse bolj sovražno okolje za kritično poročanje, katerega temeljna vloga je bedenje nad odgovornim delom vlade.

Ustavitev financiranja STA

V pismu, ki ga je objavil IPI na svoji spletni strani, so zapisali, da so od vrnitve na oblast v začetku lanskega leta pozorno opazovali, kako je premier Janez Janša vse bolj uporabljal Trumpovo taktiko napadov na novinarje na Twitterju in kritično poročanje zavračal kot lažne novice. S tovrstnimi komentarji so premier in drugi v SDS želeli razdeliti medije po ideoloških linijah s stigmatizacijo liberalnih in osrednjih medijev kot lažnivcev in manipulatorjev, menijo.

Poudarjajo, da pa ti napadi presegajo retorične. Kot primer so izpostavili vnovično – že drugo v treh mesecih – ustavitev financiranja STA kot še en poskus, da bi izstradali agencijo za vire ter spodkopali njen trajnostni model financiranja in zaupanje javnosti v njeno novinarstvo.

Podpisnice pisma menijo, da ukrepi Ukoma kažejo na širša prizadevanja stranke SDS, da bi si podredila poročanje agencije ter zamenjala direktorja in spremenila uredniško politiko v bolj naklonjeno svoji politični agendi. Te skrbi so se okrepile pretekli teden, ko je Janša pozval direktorja STA Bojana Veselinoviča k odstopu in da odgovarja za "nezakonite dejavnosti". Podpisnice pisma so izrazile "ostro obsodbo te kršitve izvršilne oblasti" in ocenile, da je bil to doslej najbolj jasen primer "neposredne sovražnosti vodstva SDS do agencije". Uporabo vladnega računa na Twitterju pri tem pa so izpostavile kot še en skrb zbujajoč primer zlorabe državnih komunikacijskih kanalov s strani SDS za napade na medije, poroča STA.

Podrobno spremljanje razvoja v Sloveniji

Evropsko komisijo so pozvali, naj pri slovenskih oblasteh doseže, da bodo financiranje STA obnovile in da bodo prenehale napade na njeno neodvisnost. "Če tega ne bo storila, bi bil lahko vitalni del medijskega ekosistema države žrtvovan za kratkoročne politične koristi vladajoče stranke," menijo.

Opozarjajo tudi, da so v posvetovalni fazi predlagane zakonodajne spremembe, s katerimi bi odvzeli del sredstev javni RTV Slovenija. Tudi tem spremembam nasprotujejo, saj menijo, da so del širše politične agende. Vzdušje za kritične medije se v Sloveniji poslabšuje, javni mediji so pod stalnim političnim in institucionalnim pritiskom vodstva SDS, uporaba državnih organov za širjenje napadov na nefavorizirane medije se postopoma povečuje, poudarjajo. Dodajajo, da gre pri tem za isto mentaliteto kot pri napadih na medije na Madžarskem in Poljskem, ko so kritični mediji sovražniki ali sile opozicije, ki jih je treba napadati, ne pa nujni elementi delujoče demokracije. Skrbi jih možnost, da bi Janša predsedovanje Svetu EU uporabil za tovrstne napade na novinarje na evropski ravni.

V sklepu so poudarili, da mora Evropska komisija v prihajajočih mesecih zagotoviti podrobno spremljanje razvoja v Sloveniji in se javno odzivati na prihodnje napade Janše na medije. Komisija mora jasno povedati, da za tovrstno ločevalno retoriko v EU ni prostora. "Za svobodo medijev in demokracijo v EU je vitalnega pomena, da Slovenija ne bo sledila neliberalni poti, ki sta jo utrli Madžarska in Poljska," so v pismu še zapisali IPI, Article 19, Evropski center za svobodo medijev (ECPMF), Evropska zveza novinarjev (EFJ), OBC Transeuropa ter Novinarji brez meja (RSF), piše STA.